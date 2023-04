Vanavond op tv: Daan covert K3, de originele ‘Wednesday’ en de doodsreutel van de vrijheid van meningsuiting in Rusland

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Liefde voor muziek’

In afwachting van Helmut Lotti’s verschroeiende passage op Graspop kunt u in ‘Liefde voor muziek’ enkele ándere artiesten hun comfortzone zien verlaten. Zeven Vlaamse en Nederlandse toppers besnuffelen vanuit een cavastokerij in Barcelona elkaars repertoire. In deze eerste aflevering coveren Daan, Günther Neefs, Jaap Reesema, Stef Bos, Metejoor en Portland de songs van K3.

Om 20.35 op VTM

Lees ook: Daan: ‘Ik heb ‘De 3 biggetjes’ stouter gemaakt’

‘The Addams Family’

Dankzij Netflix-hit ‘Wednesday’ kent nu ook de jongere generatie de bizarre maar schatrijke familie Addams. Barry Sonnenfeld, tot dan toe een gerespecteerde director of photography, maakte in 1991 zijn regiedebuut met deze onvergetelijke zwarte komedie, met Christina Ricci in de rol van Wednesday.

Om 20.35 op VTM 3

‘Inside Russia: Traitors and Heroes’

Kritiek op Vladimir Poetin of op de situatie in Oekraïne geven is levensgevaarlijk in Rusland. Twee Russische tv-makers hebben toch geprobeerd een eerlijk beeld te schetsen van de impact van de oorlog.

Om 21.55 op Canvas

‘Rain Dogs’

Al een tijdje op Streamz te bewonderen en vanaf vandaag ook ouderwets lineair te volgen op Auntie Beeb: ‘Rain Dogs’, een alom bejubelde HBO-serie over een alleenstaande ploetermoeder – een gewéldige Daisy May Cooper – die in post-Brexit Engeland het hoofd boven water probeert te houden.

Om 23.40 op BBC 1

Lees ook: ‘Rain dogs’ (★★★★½) op Streamz toont een rauwe echtheid die je maar zelden op televisie ziet

Celeste Barber in 'Wellmania' Beeld TMDb

‘Wellmania’

De Australische dramady ‘Wellmania’ neemt de maatschappelijke obsessie met wellness – van sapkuur tot acupunctuur – op de korrel. Comédienne en mediafiguur Celeste Barber speelt een vrouw van middelbare leeftijd die haar ongezonde levensstijl achter zich probeert te laten, met wisselend succes. Ze krijgt tijdens de yogales een voet in het gezicht, omschrijft joggen als een stoeipartij met een vrachtwagen en kotst tijdens een spinningsessie de zaal onder.

Nu te zien op Netflix

Liever iets anders streamen? Dit zijn de allerbeste series die de afgelopen maand verschenen

Meer kijktips? Check humo.be/gids