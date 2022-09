Vanavond op tv: dartende BV’s, meekijken met ‘Het parket’, en forever chemicals in Zeeland

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘BV Darts: seizoen 2’

Saartje ‘The Force’ Vandendriessche, Maksim ‘Mad Maks’ Stojanac en Jamie-Lee ‘Triple Six’ Six zijn de eerste drie BV’s die het tweede seizoen van ‘BV Darts’ op gang trappen. Sportjournalist Matthias Devlieger en onze Belgische darttrots Kim ‘The Hurricane’ Huybrechts voorzien de wedstrijden van commentaar. Sean Dhondt is de ceremoniemeester van dienst.

Om 21.30 op VTM 2

‘Alloo bij de verkeerspolitie’

Luk Alloo volgt in dit nieuwe seizoen de lokale verkeersagenten van Gent en Sint-Niklaas. Zij stellen vast dat heel veel mensen nog altijd de smartphone achter het stuur blijven gebruiken. ‘Eigenlijk zouden de boetes (174 euro, red.) nóg hoger mogen zijn. Het schrikt de mensen niet af, ze blijven hun zin doen,’ zegt politieagent Duncan.

Om 21.40 op VTM

Wetsdokter Jan Bolt en substituut Maarten (Kortrijk) in 'Het parket' Beeld SBS

‘Het parket’

Na het succes van het eerste seizoen opent ‘Het parket’ vanavond opnieuw de deuren om een inkijk te geven in zijn werking. Dit seizoen gaat documentairemaker Eric Goens de West-Vlaamse toer op en volgt hij het Openbaar Ministerie in Brugge, Ieper, Kortrijk en Veurne.

Om 22.10 op Play4

‘Voetbal: Conference League’

Opvallend: nergens wordt vanavond de allereerste Europa League-wedstrijd van Union Sint-Gillis uitgezonden. Nochtans speelt onze vicekampioen tegen een aantrekkelijke ploeg, nl. FC Union, collega-hipsters uit Berlijn die vorig weekend het grote Bayern München op een 1-1-gelijkspel hielden. Gekozen werd daarentegen voor Anderlecht (Canvas) en AA Gent (Play5).

Om 18.25 op Canvas (Anderlecht - Silkeborg IF)

Om 20.45 op Play5 (Molde FK - AA Gent)

‘Zembla: Het PFAS-schandaal’

In ons land ontstond vorig jaar grote commotie toen bleek dat chemiebedrijf 3M in Antwerpen jarenlang enorme hoeveelheden PFAS in de Schelde loosde en daarmee de omgeving, tot in Zeeland toe, ernstig vervuilde. In Zeeland is het water zo ernstig vervuild geraakt met giftige PFAS-stoffen dat er geen vis meer gegeten mag worden uit de Westerschelde.

Om 20.25 op NPO 2

John Krasinski in 'A Quiet Place' Beeld RV

Oerdegelijke postapocalyptische huiverhorror van en met het echtpaar John Krasinski en Emily Blunt over een familie die noodgedwongen in stilte leeft omdat er in de wereld rondom hen bloeddorstige wezens rondwaren die alles wat geluid maakt aan flarden scheuren. U zult geen kik durven te geven!

Om 22.50 op VTM 3

Op zoek naar een nieuwe serie op Netflix, Disney+, Streamz en co? Dit zijn op dit moment de beste nieuwe titels op de streamingdiensten

Meer kijktips? Check humo.be/gids