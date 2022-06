Vanavond op tv: darts, drindls und Weißbier, rellen met klimaatrebellen, en de monumentale inzinking van Beach Boy Brian Wilson

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘World Cup of Darts’

Attentie, edele beoefenaars der vogelpik! Vandaag start in een tot Biergarten omgedoopte Eissporthalle in Frankfurt de twaalfde editie van de PDC World Cup of Darts. Tijdens dit officieuze WK voor landenteams spelen de beste darters ter wereld niet enkel individueel, maar ook in dubbelwedstrijden. Voor ons land treden Dimitri ‘Dancing Dimi’ Van den Bergh en Kim ‘The Hurricane’ Huybrechts aan.

Om 19.00 op VTM 2

‘Buurman, wat doet u nu?’

Cath Luyten springt vanavond binnen bij tv-coryfee Jessie De Caluwe in Marokko. Oudere lezers kennen haar nog als de sidekick van Herman Van Molle in de ongeëvenaarde jaren 80-sketchshow ‘TV Touché’. In Marokko vond Jessie in 2010 niet alleen een nieuwe liefde, maar ook een totaal nieuw en vooral trager bestaan.

Om 21.15 op Eén

‘Bariloche’

De laatste aflevering van het uiterst bekijkenswaardige ‘Bariloche’ heeft als titel ‘De ongemakkelijke waarheid’ en volgt onder meer Lucia Baeck, de dochter van de naar Argentinië uitgeweken Mechelse oorlogsburgemeester Camiel Baeck. Maker Eric Goens: ‘Ze was hoogst verontwaardigd toen ze op bezoek in België zag dat de buste van haar vader niet in het stadhuis stond. Dan voel je: ofwel weet ze niet wat die man gedaan heeft, ofwel wíl ze het niet weten.’

Om 21.20 op Canvas

‘Klimaatrebellen: Tussen hoop en wanhoop’

Steeds meer twintigers en dertigers zien hun toekomst gitzwart in als er niet meer actie ondernomen wordt om het klimaat te redden. Dat pijnlijke besef leidt bij velen tot gevoelens van angst, verdriet, stress en wanhoop, soms zo erg dat ze twijfelen of ze zelf nog wel kinderen op deze wereld willen zetten.

Om 22.20 op NPO 2

Paul Dano in 'Love & Mercy' Beeld Battle Mountain Films

‘Love & Mercy’

In 1967, een jaar nadat The Beach Boys het magistrale maar commercieel weinig potten brekende ‘Pet Sounds’ uitbrachten, leverden The Beatles het nóg genialere ‘Sgt. Pepper’s’ af. Een bittere pil voor The Beach Boys-medeoprichter én ultieme perfectionist Brian Wilson, wiens al niet bijster stabiele geestelijke gezondheid een fenomenale duikvlucht nam. In deze sprankelende biopic zien we hoe Wilson – afwisselend vertolkt door Paul Dano en John Cusack – steeds dieper in zichzelf wegzakt én weer opstaat.

Om 0.15 op BBC 2

Meer kijktips? Check humo.be/gids