Vanavond op tv: de armoede achter ‘Succession’, een valse priester en de lessen van een moordenaar

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Made of Money with Brian Cox’

Brian Cox die een documentaire over geld presenteert, dan denkt u natuurlijk aan de machtige miljonair Logan Roy die hij vertolkt in ‘Succession’. Maar Cox kent ook de andere kant van de medaille: zijn jeugd was er een van bittere armoede.

Om 20.25 op Canvas

‘Corpus Christi’

Jan Decleir deed het in ‘Daens’, Jason Miller in ‘The Exorcist’ en jeugddelinquent Daniel in deze Poolse thriller: een priester spelen. Met gemak palmt hij de kudde kerkgangers in van het stadje waar hij arriveert en verovert hij het hart van een van hen.

Om 22.05 op Canvas

‘The Lesson is Murder’

Bryanna Fox, een voormalige FBI-agente, gelooft dat we veel van moordenaars kunnen leren en als professor criminologie aan de University of South Florida zet ze die theorie ook om in de praktijk. Samen met haar studenten gaat ze praten met veroordeelde moordenaars, om na te gaan wat hen dreef. Disney+ bundelt de essentie van haar cursus forensische psychologie in drie afleveringen.

Nu op Disney+

‘We Were Soldiers’

Mel Gibson speelt Hal Moore, een luitenant-kolonel die met zijn soldaten in de la Drang-vallei in het noorden van Vietnam wordt gedropt en daar snel ontdekt dat zijn troepen in de numerieke minderheid zijn. De film is gebaseerd op het boek dat de echte Moore en oorlogsjournalist Joseph Galloway over het bloedbad schreven.

Om 22.20 op VTM 3

‘Electric Cars: What They Really Mean For You’

Een laadpaal in uw tuin. Een kabel tussen uw planten. Verbeterde luchtkwaliteit en weer wat meer hoop voor het klimaat. Als u wilt weten wat elektrische auto’s nog meer voor u kunnen betekenen, wendt u zich tot de BBC.

Om 21.00 op BBC 1

Liever iets anders streamen? Van een absurde sketchshow tot een tienerserie van eigen bodem: dit zijn de beste series van het voorjaar op Netflix en co.

