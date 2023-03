Vanavond op tv: de avonturen van Mando en Baby Yoda, openhartige onderzoeksrechters en een mysterieus gezinsdrama

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘The Mandalorian: seizoen 3’

Terwijl ‘The Last of Us’ nog volop op Streamz loopt, duikt hoofdrolspeler Pedro Pascal alweer op in het derde seizoen van zijn andere hitserie, de Star Wars-spin-off ‘The Mandalorian’. Daarin speelt de 47-jarige steracteur – onherkenbaar door zijn onafscheidelijke helm – een eenzame premiejager die zich ontfermt over Grogu, ook wel Baby Yoda genoemd. Op het einde van het tweede seizoen stond ‘Mando’ zijn schattige maatje ter bescherming af aan een verrassende Jedi. Zien de twee elkaar nog terug?

Nu te zien op Disney+

‘Onderzoeksrechters: seizoen 2’

In het nieuwe seizoen van ‘Onderzoeksrechters’ laten opnieuw acht Vlaamse onderzoeksrechters in hun kaarten kijken. Onder meer Philippe Van Linthout, Goedele Franssens en Karel Van Cauwenberghe leggen uit wat hun job zoal inhoudt: van huiszoekingen bij zogenaamde massagesalons die aan mensenhandel doen, over het afluisteren van telefoons, tot het verhoren van winkeldieven die hun buit creatief verstoppen.

Om 21.00 op VTM

‘Onze natuur’

Deze laatste aflevering gaat verder in op diverse thema’s die aan bod kwamen in de eerste zes episodes. Op basis van de beelden uit de reeks geven experten in een natuurlijke omgeving en vanuit hun specifieke vakgebied inzichten over biodiversiteit, de invloed van de mens op de natuur, de rol van de dieren in het ecosysteem en de gevolgen van het uitsterven van bepaalde diersoorten.

Om 21.20 op Canvas

‘The Missing Children’

Ongeveer negenduizend. Zoveel kinderen zouden er in de vorige eeuw verdwenen zijn uit katholieke tehuizen in Ierland. Ofwel gestorven door ontbering en gedumpt in een anoniem graf, ofwel afgestaan ter adoptie zonder toestemming van de moeder. Deze docu laat getuigen aan het woord die de gruwel hebben overleefd.

Om 23.00 op Canvas

‘Spring Breakers’

Bizar, in neonkleuren gedrenkt misdaaddrama van Harmony Korine, over enkele studentes die tijdens spring break een restaurant overvallen en daarna van de ene geflipte situatie in de andere vallen. Je hebt niet geleefd tot je James Franco hebt gezien als krankzinnige drugdealer die een ballad van Britney Spears zingt.

Om 22.15 op VTM 3

Leonce Peeters, Filip Peeters, An Miller en Louisa Peeters in 'Familie' Beeld Streamz

‘Familie’

In volle coronacrisis draaide Milo Rau in de schouwburg van NTGent een bioscoopversie van zijn schokkende toneelstuk ‘Familie’. Daarin stapt het vierkoppige gezin Demeester uit Calais zonder aanwijsbare reden uit het leven. Op de afscheidsbrief schreven ze: ‘We hebben het verkloot, sorry.’ Het gezin Demeester wordt opnieuw vertolkt door het succesvolle acteurskoppel An Miller en Filip Peeters én hun twee tienerdochters Leonce en Louisa.

Nu te zien op Streamz

