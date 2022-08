Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Ford v Ferrari’

Op het legendarische circuit van Le Mans werd in 1966 een iconische strijd uitgevochten tussen het onoverwinnelijk gewaande raceteam van Enzo Ferrari en de techniekers van Ford, die nauwelijks ervaring hadden in het internationale racecircuit maar er desalniettemin alles aan deden om Ferrari van zijn troon te stoten. Naast een film voor autoliefhebbers is ‘Ford v Ferrari’ ook gewoon een nostalgisch eerbetoon aan een vervlogen tijdperk, van Sophia Loren en Monica Vitti, van de Aston Martin van James Bond, en de vintage jaren 60-zonnebrillen.

Om 20.25 uur op VTM

Beeld LARA SOLANKI/NETFLIX

‘Never Have I Ever’ (seizoen 3)

Tussen alle berichten over oorlogen, de grote droogte of de strijd tussen ‘Zomerhit’ en ‘Tien om te zien’ door is er ook plaats voor goed nieuws: ‘Never Have I Ever’, de heerlijke komische tienerserie over het chaotische leven van Devi Vishwakumar (Maitreyi Ramakrishnan), keert terug voor een derde seizoen. Geniet ervan, want het vierde seizoen - dat ze nú aan het filmen zijn - zal onherroepelijk het laatste zijn.

Nu te zien op Netflix

‘D’Ardennen’

Sommigen bestempelden het langspeelfilmdebuut van Robin Pront als een mix tussen de gangsterfilms van Quentin Tarantino en de sociale drama’s van de gebroeders Dardenne, maar zover zou Onze Man niet gaan (★★★☆☆). Hij noemde ‘D’Ardennen’ wél een ‘deugdelijk debuut waarin je nu en dan de kiemen van een groot talent kunt zien’. Zeker visueel springt de film er als een knetterslag uit, en Kevin Janssens straalt in sommige scènes een donker gevaar uit.

De 7 Hoofdzonden van Kevin Janssens: ‘Het spijt me enorm dat ik mijn vader nooit heb kunnen vragen waarom hij nooit naar me heeft omgekeken’

Om 23.10 uur op VTM

‘Alleen Elvis blijft bestaan’: Caroline Pauwels

Voormalig VUB-rector Caroline Pauwels verloor afgelopen weekend de strijd tegen kanker. Canvas zendt vanavond opnieuw de ‘Alleen Elvis blijft bestaan’-aflevering uit 2016 met haar uit, waarin ze met Thomas Vanderveken haar passies ontleedt aan de hand van 12 beeldfragmenten.

Om 23.05 op Canvas

Beeld STUDIO: NARDA/Netflix

‘A Model Family’

Na ‘Squid Game’ staat de volgende Koreaanse serie al aan de poort te trappelen: ‘A Model Family’, de Aziatische versie van ‘Breaking Bad’. Universiteitsprofessor Dong-hwa, die gebukt gaat onder zware financiële en relationele problemen, is op een dag getuige van een auto-ongeluk. Als hij op de achterbank van het wrak een grote som geld ziet liggen, besluit hij de politie niet te bellen en alles mee te nemen. Maar het geld blijkt eigendom te zijn van een drugskartel, dat dreigt wraak te nemen op zijn gezin als hij niet voor hen komt werken.

Nu te zien op Netflix