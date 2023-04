Vanavond op tv: de beker van België, een spotlight op kroonprins Charles en de koning aller oorlogsfilms

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

KV Mechelen - Antwerp

Wie kwalificeert zich voor de laatste voorronde van de UEFA Europa League? Het is nog maar de vraag of Antwerp haar favorietenrol kan waarmaken. Liveverslag vanuit het Koning Boudewijnstadion in Brussel.

Om 13:45 op VTM

‘The Real Crown: Inside the House of Windsor’

De eerste aflevering van een docureeks die de opvallendste momenten en schandalen uit de geschiedenis van het Britse koningshuis netjes oplijst, ‘Love and Duty’, focust grotendeels op Charles. De reconstructie keert terug naar de jaren 70 toen de kroonprins verliefd werd op Camilla, maar moest kiezen tussen zijn hart en zijn taak als troonopvolger.

Om 20:55 op Canvas



‘The Bridge on the River Kwai’

Een onverwoestbare classic uit 1957 over Engelse krijgsgevangenen die tijdens WO II op bevel van de Japanners al fluitend een brug over de Thaise Kwai bouwen. Majestueus oorlogsdrama met psychologische diepgang, visueel vernuft en een verpletterende prestatie van Alec Guinness als kolonel Nicholson

Om 20:35 op VTM4

‘Charles R: The Making of a Monarch’

Prins Charles is in blijde verwachting van het koningschap - hij is voorzien op 6 mei. In afwachting maakte BBC een nagelnieuwe documentaire. Aan de hand van homevideo’s, fragmenten uit interviews en beelden uit journaals wordt geschetst hoe Charles zeven decennia lang werd voorbereid op zijn taak.

Om 21:00 op BBC ONE

‘The Wife’

Glenn Close speelt voor een keer het onderdanige vrouwtje als echtgenote van een schrijver die de Nobelprijs voor Literatuur in ontvangst mag nemen. Joan Castleman heeft 40 jaar lang haar talent, dromen en ambities opgeofferd voor de literaire carrière van haar charismatische en overspelige man. Hun pact stond borg voor een stevig huwelijk, maar Joan staat op het punt te breken. De avond voor de uitreiking van de Nobelprijs besluit ze dat het welletjes is en steekt ze een lont aan onder hun leven samen.

Om 23:45 op BBC TWO

