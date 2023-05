Vanavond op tv: de beste Bondfilm met Daniel Craig, de laatste ‘Liefde voor muziek’, en twee felgesmaakte queer series

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Skyfall’

Wellicht de beste Bondfilm met Daniel Craig. Regisseur Sam Mendes geeft, samen met cameraman Roger Deakins, een onweerstaanbare visuele flair aan de film en focust zich ook meer dan zijn voorgangers op de personages. Adele staat in voor de Oscarwinnende titelsong en Javier Bardem is een memorabele schurk.

Om 20.35 op VTM 3

‘Liefde voor muziek’

In de laatste reguliere aflevering van ‘Liefde voor muziek’ laten Jente Pironet en Sarah Pepels (inmiddels uit de band gestapt) van Portland zich de interpretaties van hun songs door DAAN, Günther Neefs, K3, Stef Bos, Jaap Reesema en Metejoor welgevallen. Portland zelf sluit de avond af met ‘Weird Ways’ van Strand of Oaks.

Om 20.35 op VTM

Ahlaam Teghadouini en Laura De Geest in 'Roomies' Beeld © VRT

‘Roomies’

De met prijzen overladen miniserie ‘Roomies’ van Kato De Boeck en Flo Van Deuren vertelt het verhaal van Bibi (Ahlaam Teghadouini) en Ama (Laura De Geest), twee lesbische twintigers die, in de hoop een betere versie van zichzelf te worden, bij elkaar intrekken op een appartement in Brussel.

Om 22.05 op Canvas

‘Pugly’

Geen hondenras was de afgelopen jaren zo populair als de mopshond. Maar achter het schattige uiterlijk zitten vaak gezondheidsproblemen verborgen die de baasjes een smak geld kunnen kosten, waardoor ze soms snel in een asiel belanden.

Om 22.10 op NPO 3

‘Andrée Putman: De grande dame van de interieurarchitectuur’

De Franse interieurarchitecte Andrée Putman (1925-2013) verwierf internationale faam in de jaren 80 en 90. Haar sobere, overzichtelijke en monochrome ruimtes hebben een onuitwisbare stempel gedrukt op de wereld van de design en binnenhuisarchitectuur. Vandaag de dag inspireert ze nog altijd een hele generatie ontwerpers.

Om 22.40 op NPO 2

‘It’s a Sin’

Kleurrijk, meeslepend maar vooral diepmenselijk en ontroerend portret van drie jonge homoseksuele mannen tijdens de aidscrisis in de jaren 80 in Londen. Met (hoofd)- rollen voor Olly Alexander (Years & Years), Neil Patrick Harris en Stephen Fry.

Om 23.05 op Canvas

Anna Nicole Smith: You Don’t Know Me Beeld TMDb

‘Anna Nicole Smith: You Don’t Know Me’

Samen met Pamela Anderson was Anna Nicole Smith hét sekssymbool van de jaren 90. Nadat ze in 1992 in Playboy had gestaan, werd het model met een hoog Marilyn Monroe-gehalte het gezicht van kledingmerken, dook ze op in films als ‘The Hudsucker Proxy’ en kreeg ze haar eigen realitysoap. De meeste aandacht ging echter naar haar huwelijk in 1994 met J. Howard Marshall, een miljardair met de gezegende leeftijd van 89 jaar.

Nu te zien op Netflix

