Vanavond op tv: De beste liveband van het westelijk halfrond, het orgasme van het jaar en een mijnenveld vol boobytraps

‘De Toots Sessies’

Dans Dans, het jazzrocktrio rond gitarist Bert Dockx, bassist Frederic ‘Lyenn’ Jacques en dummer Steven Cassiers, bracht dit jaar het redelijk punkachtige ‘6' uit. In de Toots Sessies bewijst Dans Dans waarom ze volgens het Nederlandse toonaangevende muziekblad OOR ‘de beste liveband van het westelijk halfrond’ zijn.

Om 19.40 op Canvas

‘WK voetbal: Argentinië - Kroatië’

Zou de woede in de anders zo minzame Lionel Messi na de doldwaze wedstrijd tegen Oranje inmiddels vervlogen zijn? In de eerste halve finale op het WK voetbal in Qatar nemen Messi en co het vanavond op tegen Kroatië, een ploeg die verlengingen afdwingen en penalty’s nemen tot een hogere kunstvorm heeft verheven.

Om 19.45 op Eén

‘25 jaar Canvas: Alles kan beter’

Nog altijd onovertroffen: ‘Alles kan beter’, de komische panelshow waarin Mark Uytterhoeven, Guy Mortier, Rob Vanoudenhoven en een wisselende vierde gast tussen 1997 en 1999 hilarische parodieën brachten op televisieprogramma’s, uitspraken of gedragingen van politici, nieuwslezers, BV’s of gewone Vlamingen.

Om 22.20 op Canvas

‘Alex Agnew’s Fear Factor: finale’

De vier beste duo’s van het voorbije seizoen moeten zich in deze grote finale weten te redden uit een bak vol uithardend cement, gaan de lucht in met een auto en een helikopter, én trotseren een mijnenveld vol boobytraps. De emoties lopen hoog op want de inzet is groot: de winnaars gaan naar huis met 30.000 euro.

Om 21.00 op Play4

Maïmouna Badjie in 'Season of Sex' Beeld © VRT

‘Season of Sex’

Voor het einde van het jaar wil Lou (Maïmouna Badjie) het beste orgasme hebben dat ze ooit heeft gehad. Tijdens haar seksuele zoektocht beslist ze in een impulsieve bui om haar ervaringen online te gooien. ‘Season of Sex’, een nieuwe fictiereeks van Hotel Hungaria voor VRT MAX, wil – we citeren even het persbericht – ‘clichés doorbreken en het gesprek openen door vrouwelijke seksualiteit en genot uit het schaamhoekje te trekken’.

Nu te zien op VRT MAX

