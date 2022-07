Vanavond op tv: De bijbelse baard van Russell Crowe, folteren in de tandartsstoel en Hollywood verraadt het land

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Black Bird’

Wat is de hel op aarde? Voor ons is het verplicht kijken naar de collectie zelfgedraaide pikante homevideo’s van Andy Peelman, voor Jimmy Keene (Taron Egterton) is het inchecken in de gevangenis voor de criminelen met een psychische aandoening en vriendjes moeten worden met een seriemoordenaar. Toch tekent hij er vrijwillig voor, in ruil voor zijn eigen vrijheid. Wat volgt is een ‘Prison Break’ die vaak naar ‘One Flew Over the Cuckoo’s Nest’ heeft gekeken. Niet onaardig detail: Michael R. Roskam regisseerde de eerste drie afleveringen. Egterton: ‘We zijn allemaal verpest door onze ouders. Ik vond het interessant en herkenbaar dat Jimmy de andere kant is opgegaan.’

Vanaf nu op Apple+

‘Mystères d’archives - Jane Fonda et Joan Baez à Hanoï’

Aflevering uit de Franse documentairereeks ‘Mystères d’archives’, over hoe Hollywoodactrice Jane Fonda en folkzangeres Joan Baez in 1972 in volle Vietnamoorlog naar Hanoi gingen om te protesteren.

Om 20.25 op Canvas

‘Noah’

‘Requiem for a Dream’-regisseur Darren Aronofsky draait een Bijbelfilm, en het resultaat is even gestoord als je had kunnen hopen. Hij maakt van het verhaal van de Ark van Noach een bizarre ecologische fabel, met rollen voor Emma Watson, die onbevlekt ontvangen raakt, en de baard van Russell Crowe. Topbaard, wel.

Om 23.30 op Play4

‘La noche más larga’

Op kerstavond trekt een groep zwaarbewapende mannen en vrouwen naar Monte Baruco, een streng bewaakte psychiatrische instelling waar ontoerekeningsvatbaar verklaarde misdadigers gevangenzitten. De aanvallers hebben slechts één eis: ze willen dat de gevaarlijke seriemoordenaar Simón Lago aan hen wordt overgeleverd. Maar de directeur van de gevangenis is niet van plan om Lago zomaar vrij te laten en graaft zich samen met zijn bewakers in, in deze zesdelige thriller van de regisseur van ‘Sky Rojo’.

Vanaf nu op Netflix

‘Marathon Man’

Paranoïde seventiesthriller, waarin gevluchte nazi Laurence Olivier zich naar Amerika waagt om een partij diamanten in handen te krijgen, en student Dustin Hoffman hem toevallig in de weg loopt. Er hangt een broeierig sfeertje over de film, en de beruchte folterscène met tandartsboor blijft een klassieker.

Om 22.20 op Play4