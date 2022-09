Vanavond op tv: de blonde lokken van Monroe, Erik Van Looy over groenten en de verrijzenis van Jeff Bridges

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Blonde’

Zestig jaar na haar dood blijft Marilyn Monroe tot de verbeelding spreken. In het toepasselijk getitelde ‘Blonde’ neemt regisseur Andrew Dominik een diepe duik in de donkere zielenroerselen van de actrice, een duidelijk op maat van een Oscar uitgesneden rol voor de Cubaans-Spaanse actrice Ana de Armas (‘Blade Runner 2049', ‘No Time to Die’). Naar aanleiding van deze bijna drie uur (!) durende biopic zette Onze Man nog eens Marilyns vijf onvergetelijkste rollen op een rijtje.

Nu te zien op Netflix

‘Skyfall’

Verreweg de beste Bond-film uit het Daniel Craig-tijdperk, met een knap scenario dat het personage een nieuwe, interessante richting uitstuurt. Javier Bardem is een memorabele schurk, Adele zorgt voor één van de betere titelsongs en de cinematografie van Roger Deakins is fenomenaal.

Om 20.35 op VTM 2

‘Logan Lucky’

Na een ‘pensioen’ dat ongeveer drie jaar duurde (en waarin hij nog enkele seizoenen van tv-serie ‘The Knick’ draaide), keerde Steven Soderbergh terug met deze grappige heist comedy, over twee broers die een Nascar-race willen overvallen. Min of meer ‘Ocean’s 11’ met marginalen, maar erg genietbaar.

Om 20.40 op VTM 4

‘Over eten: groenten’

300 gram groenten – dat zijn twee tomaten, of enkele wortels, of een halve komkommer. Dat is wat je dagelijks best eet van groenten. Maar we raken amper aan de helft. Wat hebben we toch tegen groenten? Een veertigkoppig ‘Over eten’-groentenpanel geeft Kobe Ilsen en Danira Boukhriss Terkessidis meer inzicht. Ook Erik Van Looy werpt zijn licht op zijn eetgewoontes. Hij windt er geen doekjes om: hij wil 100 jaar worden.

Om 20.40 op Eén

‘Pano: het eetprobleem’

Tijdens de coronapandemie is het aantal eetstoornissen bij jongeren erg toegenomen. ‘Pano’ kreeg uitzonderlijk toegang in Eetherstel in Tienen. Dat is de afdeling van de psychiatrische kliniek Alexianen, gespecialiseerd in eetstoornissen.

Om 21.30 op Eén

Jeff Bridges in 'The Old Man' Beeld TMDb

‘The Old Man’

Op zijn 72ste speelt Jeff Bridges – herstellende van kanker en covid – voor het eerst een hoofdrol in een tv-serie. Bridges geeft in ‘The Old Man’ gestalte aan Dan Chase, een ex-CIA-agent die sinds jaren helemaal van de radar is verdwenen. Wanneer een huurmoordenaar opduikt en hem probeert uit te schakelen, ziet Chase zich genoodzaakt om zijn schuilplek te verlaten en te achterhalen wie het op hem gemunt heeft.

Nu te zien op Disney+

