Vanavond op tv: De chemie tussen ‘Brangelina’, de revanche van Louis van Gaal en de beste song van het jaar

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Nocturnal Animals’

Tweede film van modeontwerper Tom Ford, waarin Jake Gyllenhaal zijn ex-vrouw een exemplaar van zijn nieuwe roman bezorgt: een gruwelijk neonoirverhaal over een man wiens gezin voor zijn ogen wordt ontvoerd. Complex en veelgelaagd, maar vooral ook een enorm spannende thriller. Gyllenhaal is in topvorm.

Om 21.30 uur op Canvas

‘Mr. & Mrs. Smith’

Geestige actiefilm met Brad Pitt en Angelina Jolie als twee met elkaar getrouwde huurmoordenaars die geen van beiden op de hoogte zijn van elkaars beroep. Geweldige premisse, hoewel de plot die daarbovenop ligt eerder mager is. De chemie tussen de acteurs maakt echter veel goed.

Om 20 uur op Play4

WK voetbal: Nederland - Argentinië

Vanavond is het zover voor de noorderburen: erop of eronder. Als ze wereldkampioen willen worden, moet Oranje voorbij Argentinië en dus Lionel Messi. Stunt Nederland door naar de halve finale? Voor bondscoach Louis van Gaal is het duidelijk: ‘In onze halve finale van het WK van 2014 in Brazilië heeft Messi geen bal geraakt. Wij waren toen sterker dan Argentinië, maar we verloren na strafschoppen. We willen dus revanche nemen.’

Om 20 uur op Eén

‘Belaagd’

In deze documentaire vertelt een groot aantal Nederlandse vrouwen, van jong tot oud, over misplaatste grappen, handtastelijkheden, aanranding, seksuele intimidatie, verkrachting en geweld. Geen vrolijk onderwerp, maar broodnodig.

Om 22.20 uur op NPO 2

Beeld Ben Houdijk

‘Song van het Jaar’

Al 38 jaar lang kiezen luisteraars en kijkers van het Nederlandse muziekplatform 3voor12 hun Song van het Jaar, met als apotheose het Song van het Jaar Festival, waarvan de muzikale hoogtepunten vanavond in een speciale tv-uitzending worden gebundeld. Spoiler alert: ‘Zonder Gezicht’ van Froukje en Nederlandse publiekslieveling S10 mocht dit jaar het goud wegkapen.

Om 23.05 op NPO 3

