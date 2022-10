Vanavond op tv: de comeback van Charlie Hunnam, een camping voor gevorderden en een modelstudente met een geheim

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘In mijn caravan’

Voor deze nieuwe, naar het gelijknamige wijsje van Will Tura vernoemde realityreeks ging nieuwbakken schermgezicht Kristof Dewamme op zoek naar de levensverhalen van enkele bijzondere mensen die resoluut voor een leven op de camping kozen. ‘Ik trof verrassend veel twintigers en jonge dertigers aan.’

Om 21.35 op VTM 2

‘Speed’

Destijds een sleeper hit, nu één van de definitieve actiefilms uit de jaren 90, geregisseerd door Nederlander Jan de Bont. Dennis Hopper legt een bom op een bus, die zal ontploffen zodra het gevaarte minder dan 80 per uur rijdt. Keanu Reeves moet de passagiers redden. Sandra Bullock brak door als chauffeur van dienst.

Om 20.35 op VTM 4

‘De ideale wereld’

Volgende week komt ‘Zillion’ uit in de zalen, de langverwachte film van Robin Pront over de opkomst en ondergang van de Antwerpse danstempel Zillion. Jonas Vermeulen, de acteur die op overtuigende wijze de flamboyante eigenaar Frank Verstraeten speelt, is vanavond te gast bij Ella Leyers in ‘DIW’.

Om 22.15 op Canvas

‘Schijnstudent’

Op de dag dat ze haar diploma geneeskunde zou ophalen, beroofde Dianne Tonies zich van het leven. Ze liet niks achter, geen afscheidsbrief, geen notitie, niks. Pas na haar dood bleek dat ze zes jaar lang als een schijnstudent door het leven ging. In werkelijkheid was ze al na één jaar gestopt met studeren. In deze docu gaat haar zus Rachel op zoek naar antwoorden.

Om 22.15 op NPO 2

‘Thatcher & Reagan: A Special Relationship’

Tweeluik over de goede verstandhouding tussen de Britse premier Margaret Thatcher en de Amerikaanse president Ronald Reagan, die in de jaren 80 ideologisch op dezelfde golflengte zaten en ook persoonlijk een klik hadden.

Om 22.50 op Canvas

Charlie Hunnam in 'Shantaram' Beeld Apple TV+

‘Shantaram’

In 1980 ontsnapte Gregory David Roberts, bankovervaller en heroïneverslaafde, uit de gevangenis in Australië. Hij wist tien jaar onder te duiken in Mumbai voor de autoriteiten hem op het spoor kwamen. Terug in de gevangenis schreef Roberts een fictieboek gebaseerd op zijn bewogen jaren in India: ‘Shantaram’, een bestseller in 2003. Bijna twintig jaar en meerdere mislukte pogingen tot verfilmingen later verschijnt het bijzondere verhaal van Roberts op Apple TV+, in de vorm van een tiendelige thrillerserie. Het moet de moeite zijn, want Charlie Hunnam keert voor ‘Shantaram’ voor het eerst sinds de succesvolle bikerreeks ‘Sons of Anarchy’ terug naar televisie.

Nu te zien op Apple TV+

