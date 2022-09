Vanavond op tv: de dood volgens Brad Pitt en Bruce Willis in een van zijn laatste goede rollen

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

Zal artificiële intelligentie de misdaad echt uit de wereld helpen? En kunnen cryptomunten echt iedereen miljonair maken? VPRO fileert de ronkende beloftes van de techrevolutie in een vijfdelige reportagereeks. Zo sprak maker Danny Ghosen met Michael Williams, een zwarte zestiger die bijna een jaar onterecht in de gevangenis zat omdat een computersysteem dat geweerschoten kan lokaliseren hem beschuldigde van moord.

Om 20.25 op NPO 3

‘Fate: The Winx Saga (seizoen 2)’

‘Winx Club’ was destijds een populaire tekenfilmreeks op Nickelodeon, en die heeft Netflix gepimpt in een remake voor young adults, ‘Fate: The Winx Saga’. Het eerste seizoen wist begin 2021 de succesvolle Franse serie ‘Lupin’ van de troon te stoten als meest bekeken Netflix-titel van het moment.

Nu op Netflix

In de nabije toekomst kan de maffia haar slachtoffers naar het verleden teleporteren, waar ze worden afgeknald door hitman Joseph Gordon-Levitt. Tot hij plots oog in oog staat met zijn eigen oudere zelf (Bruce Willis in één van zijn laatste goede rollen). Inventieve sf-thriller, met schwung geregisseerd door Rian Johnson.

Om 22.45 op Eén

‘On the Basis of Sex’

Het verhaal van Ruth Bader Ginsburg (Felicity Jones), de legendarische progressieve rechter van het Hooggerechtshof, die tot haar dood in 2020 de ergste conservatieve uitspattingen van de Amerikaanse politiek kon tegenhouden. Een brave, weinig verrassende film, maar wel goed gemaakt.

Om 21.20 op Canvas

‘Meet Joe Black’

Losse remake van ‘Death Takes a Holiday’ uit 1934, met Brad Pitt als de verpersoonlijking van de dood, die aan Anthony Hopkins vraagt om hem het menselijke leven te leren kennen. Met z’n drie uur jammer genoeg een te lange zit, maar er hangt een bezwerend, prettig ijl sfeertje rond de film.

Om 20.35 op VTM 3

