Vanavond op tv: De doorbraak van Eddie Murphy, nieuwe smoesjes in de rechtbank en binnenkijken in een wereldberoemde basiliek

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘De rechtbank: nieuw seizoen’

Voor de twaalfde keer trok een ploeg naar rechtbanken te lande, en dit seizoen voor het eerst ook naar de Kamer voor Discriminatie en Racisme van de Belgische voetbalbond, waar zaken over racisme op en rond het veld behandeld worden.

Om 21.00 op Play4

‘Sagrada Familia, le défi de Gaudi’

In 2026, bij de honderdste verjaardag van de dood van Antoni Gaudí, had de Sagrada Família klaar moeten zijn, maar corona heeft alles vertraagd. Een terugblik op bijna 150 jaar bouwperikelen.

Om 22.05 op Canvas

‘VPRO Wintergasten’

Schrijfster Leïla Slimani (°1981) is één van de meest gelezen en besproken Franse schrijvers van het moment. Ze groeide op in een Franstalig gezin in het Marokkaanse Rabat en vertrok in 1999 naar Parijs om aan het prestigieuze Sciences Po te studeren. Na haar afstuderen werd ze, na een korte acteercarrière, journaliste. In die rol werd Slimani gearresteerd terwijl ze vanuit Tunesië verslag deed van de Arabische Lente. Nadia Moussaid spreekt Slimani in Lissabon, waar ze met haar man en twee kinderen woont.

Om 22.10 op NPO 2

‘48 Hrs.’

Eddie Murphy speelt Reggie Hammond, een kleine crimineel die door flik Jack Cates (Nick Nolte) twee dagen uit de cel wordt gehaald om een cop killer te helpen opsporen. Knetterend debuut van Murphy uit 1982, die met de hele film aan de haal ging en van de ene dag op de andere een wereldster werd.

Om 22.15 op VTM 4

Ruth Bader Ginsburg in 'Live to Lead' Beeld Netflix

‘Live to Lead’

Harry en Meghan hebben nog maar net de hele wereld in rep en roer gezet met hun zesdelige klaagzang, of er verschijnt al een nieuwe documentaire van het paar, ‘Live to Lead’. Daarin spelen de royals niet zelf de hoofdrol, maar presenteren ze een reeks gesprekken met mensen die zij als geboren leiders beschouwen, personen die – in Harry’s woorden – ‘met hun daden de wereld vormgeven’. Komen onder anderen aan bod: Greta Thunberg, de Nieuw-Zeelandse eerste minister Jacinda Ardern en de Amerikaanse operrechter Ruth Bader Ginsburg, die net voor haar dood twee jaar geleden is geïnterviewd.

Nu te zien op Netflix

Op zoek naar een nieuwe serie op Netflix, Disney+, Streamz en co? Dit zijn op dit moment de beste nieuwe titels op de streamingdiensten

Meer kijktips? Check humo.be/gids