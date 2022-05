Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Sport/Vrouw’

Vrouwelijke topsporters: wat drijft hen? Ruben Van Gucht gaat het hen vragen in deze zesdelige reeks waarin zeven Belgische atletes - van Nina Derwael over Emma Meesseman tot Jolien D’Hoore - aan het woord komen.

Om 21.25 op Eén

A Story Called Gomorra Beeld Streamz

‘A Story Called Gomorra’

Een vierluik die ons de making-of van de Italiaanse misdaadserie ‘Gomorra’, inclusief backstage beelden en ad hoc interviews, laat zien. De vijf seizoenen van de bloederige reeks, gebaseerd op het boek van Roberto Saviano, waren een hit. Hoofdpersonage Salvatore Esposito was er als enige de volledige reeks bij: ‘Al sinds het prille begin krijgen we de kritiek dat we de camorra zouden verheerlijken.’

Vanaf nu op Streamz en Streamz+

Bruce Lee Beeld rv

‘Be Water’

Portret van vechtkunstenaar en acteur Bruce Lee, vertelt door de ogen van zijn vrienden en familie. Na een moeilijke jeugd zocht hij het geluk in Hollywood, maar daar werd hij afgewezen. De legendarische acteur vertrok dan maar naar Hong Kong, waar hij wel van veel succes genoot en ondertussen wereldwijde faam kreeg.

Om 23.15 op Canvas

'Aanrijding in Moscou' Beeld rv

‘Aanrijding in Moscou’

Onze Belgen doen het tegenwoordig goed in Cannes, maar ook deze Vlaamse klassieker deed in 2008 veel stof opwaaien. Barbara Sarafians personage Matty valt voor de veel jongere Johnny (Jurgen Delnaet) na, verrassing, een aanrijding in Moscou. Een wijk in Gent, niet de hoofdstad van u-weet-wel.

Om 20.35 op VTM Gold

De sneeuwman Beeld Streamz

‘De Sneeuwman: geheimen van een kindermoordenaar’

​Driedelige true crime documentaire over de duistere geheimen van kindermoordenaar Michel Stokx. In 1991 lokte hij een 11-jarig meisje mee uit een zwembad en misbruikte en vermoordde ook twee Duitse jongetjes. Het jaar daarop werd hij tot 20 jaar cel veroordeeld. Hij heeft zijn straf nooit uitgezeten, want in 2001 overleed de man. Of het om een zelfmoord of moordaanslag ging, of daadwerkelijk een ongeluk was, is nooit geweten.

Vanaf nu op Streamz en Streamz+

