Vanavond op tv: de Einstein van België, het Heizeldrama en de Walter Damen in Matthew McConaughey

‘Laurent, het wonderkind’

De 12-jarige Laurent wordt wel eens het Belgische ‘wonderkind’ genoemd. De jonge Einstein van de lage landen - hij heeft een IQ van 145 en een Master in de kwantum-fysica - werd twee jaar gevolgd voor deze documentaire. Hij vertelt over zijn leven, zijn studie en zijn toekomstplannen.

Nu op Streamz

'Heizel 1985' Beeld BELGA

‘Heizel 1985’

Op 29 mei 1985 lieten 39 mensen het leven in het Heizelstadion in Brussel, nadat supporters van Liverpool een vak met Juventus-fans bestormden. In deze docureeks over de ramp gaat Frank Raes in de eerste aflevering op bezoek bij Italianen die het drama hebben overleefd of iemand hebben verloren.

Om 21.20 op Canvas

'Sidney' Beeld Apple Tv+

‘Sidney’

Sidney Poitier was de eerste zwarte acteur die een Oscar voor Beste Acteur heeft gewonnen, in 1963 voor zijn hoofdrol in ‘Lilies of the Field’. Hij groeide uit tot een held van de zwarte Amerikaanse bevolking en van de burgerrechtenbeweging in de sixties. Oprah Winfrey brengt in ‘Sidney’ hulde aan één van haar persoonlijke idolen en gaat praten met familie, bekende fans en collega’s.

Nu op AppleTV+

‘Snabba Cash’ (seizoen 2)

Het eerste seizoen van deze Zweedse misdaadreeks pronkt mooi in onze streaming-top 100, dus wij zijn alvast benieuwd of het tweede seizoen even goed - of zelfs beter - zal zijn. Hoofdrolspeelster Evin Ahmad (Leya) is ook weer van de partij: ‘In het tweede seizoen wordt Leya’s situatie er niet bepaald rooskleuriger op.’

Nu op Netflix

'The Lincoln Lawyer' Beeld VTM

‘The Lincoln Lawyer’

Verfilming van een misdaadroman van Michael Connelly, over een shady advocaat (Matthew McConaughey) die zaken doet vanuit zijn auto en betrokken raakt in een verkrachtingszaak. De film heeft een prettig oldskool sfeertje, een memorabel hoofdpersonage en een uitstekende cast.

Om 22.45 op Eén

