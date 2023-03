Vanavond op tv: De finale van ‘1985’, Alloo met sekswerkers en een feministisch tijdschrift vol piemels

‘1985’ (laatste aflevering)

Vanavond loopt op Eén de laatste aflevering van het druk bekeken ‘1985’. Een reeks over een zwarte bladzijde uit onze geschiedenis waarop de ‘Bende van Nijvel’ volop terreur zaaide. U zag al dat de rijkswacht zelf deelnam aan de Bende-overvallen, de aanslagen van de CCC opgezet spel waren en dat al dat bloederige geweld paste in een oorlog tegen het communisme. Maar wat heeft de finale nog allemaal voor ons in petto?

Om 20.40 op Eén

‘Minx’

De comedy ‘Minx’ is een tiendelige HBO-reeks vol piemels en taferelen die zo uit de ‘Sex & Body’ van de Joepie zijn geplukt. Verder krijgt u ook nog een verrassend verhaal mee van een jonge feministe in het Los Angeles van de jaren ‘70. Samen met een pornoproducent probeert ze een nieuw feministisch tijdschrift uit de grond te stampen met de eis dat elk nummer van het blad een blote man op de centerfold heeft staan. Geïnteresseerd? Canvas zendt speciaal voor u meteen drie afleveringen na elkaar uit, en als ook dat niet genoeg is kan u de volledige reeks bekijken op VRT Max.

Om 21.45 op Canvas of op VRT Max

‘Château Planckaert’

Wie veel tijd nodig heeft om de juiste zithouding vinden voor de finale van ‘1985’, krijgt er een gratis portie Planckaerts bij. Pater familias Eddy Planckaert krijgt vriend en oude wielerbekende Allan Peiper over de vloer, Christopher werkt aan het dak en voor de volledigheid denkt Illuna na over haar toekomst en verrast ze Stephanie met haar studieplannen.

Om 20.00 op Eén

‘The Broken Circle Breakdown’

Felix van Groeningen verfilmde het toneelstuk van Johan Heldenbergh en Mieke Dobbels, over een koppel countryzangers dat hun dochtertje verliest. Veerle Baetens verving Dobbels voor de verfilming. Een ontroerend portret, smaakvol geregisseerd en vol sterke liedjes.

Om 20.30 op VTM 3

‘Alloo SEXpliciet’

Luk Alloo heeft weer nieuwe werelden gevonden om zich in te verdiepen, deze keer die van de matige woordspelingen en de sekswerkers. Met ‘Alloo SEXpliciet’ laat hij mensen aan het woord die hun beroep vandaag nog altijd niet kunnen uitoefenen zonder dat dat hen op scheve blikken komt te staan. Het gaat dan voor alle duidelijkheid niet over de makers van matige woordspelingen.

Om 21.30 op VTM 2

‘Parijs-Nice’ (laatste rit)

Tadej Pogacar gaat in de gele trui de slotdag in van de koers naar de zon, maar daarmee is hij nog niet zeker van de overwinning. Er staan hem en de rest van het peloton namelijk nog 118 kilometers en vijf cols te wachten in de slotetappe in en rond Nice.

Vanaf 13.35 op Eén

‘Café De Mol: de kandidaten’

Beste vrienden, oftewel dear friends, vanaf vanavond kent u de kandidaten van het gloednieuwe seizoen van ‘De Mol’ die elkaar in de Amerikaanse staat Arizona zullen ontmaskeren. In ‘Café De Mol’ stelt Dennis Xhaët ze samen met Gilles De Coster één voor één voor, waarna u weer aan uw maandenlange onderzoek naar de saboteur met dienst kan beginnen.

Om 21.30 op Play 4