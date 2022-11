Vanavond op tv: de gruwel van Ghislaine Maxwell, de terugkeer van de Addams Family en de woede van de gewone arbeider

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Wednesday’

Hoed u, want ‘The Addams Family’ is terug. Niemand minder dan Tim Burton bokste een spin-off in elkaar over de sardonische tienerdochter Wednesday Addams en hoe ze het probeert te redden op haar nieuwe middelbare school. Christina Ricci vertolkt nog een kleine rol, maar gaf het personage Wednesday aan de 20-jarige Jenna Ortega.

Op Netflix

Michael Hanekes hartverscheurende drama over een bejaard koppel waarvan de vrouwelijke helft aftakelt door dementie is tien jaar na de release nog steeds memorabele cinema. De Duitser kijkt samen met hoofdacteurs Jean-Louis Trintignant en Emmanuelle Riva het levenseinde recht in de ogen - geen strijkers op zijn soundtrack, geen melige monologen.

Om 0.12 op NPO 2

Ken Loach won in 2016 de Gouden Palm in Cannes voor dit humanistische portret van een arbeider die na een zware hartaanval geen uitkering krijgt, omdat hij in theorie zou kunnen werken. De typische kolkende woede van Lynch gaat verrassend genoeg hand in hand met tederheid en humor.

Om 21.30 op Canvas

I, Daniel Blake - Film (GBR-2016) - Ken Loach - Dave Johns en Malcolm Shields Beeld TMDb

‘Agatha Christie: Lucy Worsley on the Mystery Queen’

BBC-huishistorica Lucy Worsley bespreekt in een driedelige docureeks het leven en werk van de succesvolste schrijfster aller tijden, die in de ranglijst van bestsellers alleen Shakespeare en de Bijbel moet laten voorgaan. Het gaat onder meer over hoe Christie in 1926 voor elf dagen mysterieus verdween.

Om 22.00 op BBC 2

‘Ghislaine Maxwell: Filthy Rich’

In de lente van 2020 verscheen op Netflix ‘Filthy Rich’, een uitstekende vierdelige documentairereeks over hoe Jeffrey Epstein jarenlang meisjes en jonge vrouwen had misbruikt. Ruim twee jaar later komen de makers op de proppen met een vervolg dat draait rond Ghislaine Maxwell, de vrouw die aan Epsteins zijde stond en zijn misdaden toedekte.

Op Netflix

