Vanavond op tv: De handjes van Regi in ‘Het huis’, het tv-debuut van Harrison Ford en een onwaarschijnlijk verhaal over een verborgen schat

‘Het huis’ met Regi

Waar zijn die handjes? In de villa van Eric Goens in Bertem, beter bekend als ‘Het Huis’, want daar mag Regi Pexten vanavond het seizoen afsluiten. Humo sprak de volgens sommigen dancekoning van Vlaanderen toen hij nog een prinsje was voor zijn 7 Hoofdzonden: ‘So what als ik aan een lichte vorm van camerageilheid lijd?’

Om 20.40 op Eén

‘Gold, Lies and Videotape’

Als Milton Ernest Noss tijdens een jachtpartij in 1937 moet schuilen voor de regen, vindt hij een gang die toegang geeft tot Victorio Peak, een rotsformatie in de Amerikaanse staat New Mexico. Een paar dagen later stoot hij diep onder de grond op een verzameling oude munten, juwelen en goudstaven. Maar wanneer Noss twee jaar later de toegang breder wil maken met dynamiet, stort alles in en wordt de schat – die vandaag zowat 25 miljard dollar waard zou zijn – onbereikbaar. Na zijn dood barst een gevecht om de grot en bijbehorende schat los, tussen zijn familie, de staat New Mexico en het Amerikaanse leger. Wellicht is die laatste partij er in de jaren 60 in geslaagd de berg open te maken en zijn alle kostbaarheden overgebracht naar Fort Knox, maar het leger zwijgt in alle talen. Stof genoeg voor deze driedelige reeks waarin Discovery alles tot op de bodem probeert uit te spitten.

Om 21.30 op Discovery

‘Plan A’

Zesdelige reeks – op Canvas te zien op vijf opeenvolgende avonden – waarin jonge talenten uit de Belgische hiphopscene worden gevolgd: Lyna Lahbiri, IKRAAAN, Grizmo, Shaka Shams en Wawa.

Om 19.05 en 23.05 op Canvas

In ‘Plan A’ op VRT MAX hangt over elke scène de dunne, maar onmiskenbare sluier van de desillusie ★★★★☆

‘Shrinking’

Harrison Ford is 80, maar zet dit jaar voor de vijfde keer zijn iconische deukhoed op voor ‘Indiana Jones and the Dial of Destiny’, en maakt zijn debuut op tv met meteen twéé hoofdrollen. In ‘Shrinking’ speelt hij de befaamde psycholoog Paul Rhodes. Wanneer collega Jimmy Laird (Jason Segel) zijn vrouw verliest, besluit hij zijn werk helemaal anders te doen: in plaats van de patiënten met fluwelen handschoenen aan te pakken, vertelt hij hun voortaan wat hij écht van hen denkt. Als dat intrigerende uitgangspunt en de aanwezigheid van Ford u nog niet over de streep halen: ‘Shrinking’ is bedacht door de mensen die het geweldige ‘Ted Lasso’ uit hun mouw hebben geschud.

Op AppleTV+

‘Red cliff’

John Woo is deze keer terug op Hongkongse bodem voor een historisch epos over een oorlog tussen drie Chinese koninkrijken in de 3de eeuw. Visueel verbluffend, grotesk actiedrama dat meer geïnteresseerd is in het creëren van nieuwe legendes dan in een correcte weergave van de geschiedenis.

Om 20.35 op VTM4

‘De studio’s’

Toepasselijk bij de aanvang van de Week van de Belgische Muziek: een gloednieuwe fictiereeks op VRT MAX over vijf vrienden die het willen maken in de muziek. Bedenker en regisseur Sarah Kasmi plukte de jonge cast van de straat; de hoofdrollen worden dus vertolkt door een hoop onbekende talenten.

Op VRT MAX

