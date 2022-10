Vanavond op tv: De heks in Charlize Theron, Martin Freeman aan lager wal en ieders favoriete geldwolf

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘The School for Good & Evil’

Sneeuwwitje, Assepoester en Kapitein Haak zijn niet als sprookjesfiguren gebóren, maar opgeleid in de befaamde School van Goed en Kwaad. Dat is het uitgangspunt van de populaire kinderboekenreeks van Soman Chainani, waarin Netflix een franchise van fantasyfilms à la ‘Harry Potter’ ziet. De School van Goed en Kwaad lijkt in de trailer op Zweinstein met enkel Griffoendor en Zwadderich als afdelingen: de dapperen en de egoïsten. Kerry Washington (‘Scandal’) geeft les aan ridders en prinsessen, Charlize Theron neemt de beesten, heksen en ijskoninginnen voor haar rekening.

Nu op Netflix

‘Alleen Elvis blijft bestaan’

Murielle Scherre is al bijna twintig jaar lang het hart, het brein en de ruggengraat van La Fille d’O. Haar wereldberoemde lingeriemerk vond zijn weg naar Lady Gaga, de vrouw van Nick Cave en onze eigen koningin, maar toch blijft het knokken. Murielle weigert de productie naar het buitenland te verkassen of toegevingen te doen op de kwaliteit van haar aanbod. Vandaag schrijft de lingerieontwerpster meer dan ooit haar eigen verhaal, zo vertelt ze vanavond aan Thomas Vanderveken.

Om 22.08 uur op Canvas

Beeld TMDb

‘The Responder’

Deze nieuwe BBC-reeks werd grotendeels geregisseerd door de Vlaamse cineasten Fien Troch en Tim Mielants (die eerder ook al ‘Peaky Blinders’ mocht regisseren). ‘The Responder’ gaat over een gedegradeerde politieman (Martin Freeman) in een verarmde en criminele buurt in Liverpool. Zijn carrière, huwelijk én leven hangen aaneen met spuug en paktouw, maar hij probeert er toch nog iets van te maken wanneer hij zich het lot aantrekt van een jonge heroïneverslaafde.

Om 22.40 uur op Canvas

Beeld rv

‘The Wolf of Wall Street’

Martin Scorsese verfilmt het leven van Jordan Belfort (Leonardo DiCaprio), een investeerder die jarenlang zijn cliënten belazerde om zijn decadente leventje te onderhouden. Een compleet losgeslagen, drie uur durende rollercoasterrit, tegelijk hilarisch en afschuwwekkend.

Om 22 uur op VTM

‘Lilies of the Field’

De onlangs overleden Sidney Poitier werd de eerste zwarte man die de Oscar voor Beste Acteur won, dankzij zijn rol in deze film. Hij speelt een klusjesman die een groepje nonnen helpt om een kerk te stichten midden in de woestijn. Duidelijk een film van zijn tijd, maar nog altijd boeiend en integer.

Om 15 uur op BBC2

Meer kijktips? Check humo.be/gids