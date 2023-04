Vanavond op tv: de hiphoples van Chuck D, het belletje naar huis van E.T. en de meest originele reeks van het moment

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

Parijs-Roubaix (mannen)

Parijs-Roubaix is een hoogdag en als hij op Pasen valt nog meer. De gemiddelde Vlaam eet vandaag eerst vogelnestjes met tomatensaus en kijkt dan wie zich op de kasseistroken in de nestjes werkt. Dat Wout en Mathieu goede namen zijn voor op uw pronostiek weet u zelf ook, maar durft u Sep, Filippo of Mads af te schrijven?

Om 13.30 op Eén

‘Beef’

De meest inventieve Netflix-reeks in tijden (★★★★½) begint met een banale aanrijding op de parking van een warenhuis en eindigt in een groteske vete waar steeds meer mensen bij betrokken geraken. Brokkenpiloten van dienst zijn Steven Yeun en comedienne Ali Wong.

Nu op Netflix

‘Fight the Power: How Hip-Hop Changed the World’

Documentaire die in vier afleveringen probeert samen te vatten hoe hiphop uitgroeide van een feestje in The Bronx tot een leidende subcultuur in muziek, mode en meer. Niemand minder dan Chuck D, roerganger van Public Enemy, gidst u langs de namen en platen die u moet onthouden.

Om 20.00 op Canvas

‘E.T.’

Lang voor ‘The Fabelmans’ maakte Steven Spielberg al een hyperpersoonlijke film die op een metaforische manier over zijn eigen jeugd ging: een verhaal over de vriendschap tussen een jongen en een op aarde gestrande alien. Pure filmmagie, met onvergetelijke muziek van John Williams.

Om 20.35 op VTM 4

‘Putin & The West’

Onlangs te zien op NPO en BBC, nu ook op Canvas: dit drieluik waarin wereldleiders als Jean-Claude Juncker, José Manuel Barroso en François Hollande getuigen hoe ze in het voorbije decennium met het gevaar Vladimir Poetin zijn omgegaan.

Om 20.55 op Canvas

