Vanavond op tv: de imperfectie in Nina Derwael, de patiënt in Pedro en de premiejager in De Niro

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Midnight Run’

Charles Grodin speelt in deze buddy movie een maffiabankier, Robert De Niro zit hem als premiejager die op de hielen en de wisselwerking tussen hen houdt deze luchtige, maar nooit banale genrefilm overeind. De valsemunterscène is hun gezamenlijke hoogtepunt.

Om 22.30 op VTM 4

‘VPRO Wintergasten’

Wat in de zomer kan, moet in de winter ook kunnen: je hoort het minder vaak over sangria dan over Janine Abbring. De presentatrice maakte in augustus bekend dat ze na zes seizoenen stopt met ‘Zomergasten’, maar een tweede jaargang van ‘Wintergasten’ zag ze wel nog zitten. Voor de eerste aflevering trok Abbring naar Bournemouth om met primatoloog Jane Goodall te spreken.

Om 22:09 op NPO 2

‘Het huis’: Nina Derwael

Na Camille vorige week is het nu aan Nina Derwael om de gemiddelde leeftijdsgrens van de ‘Het huis’-invités stevig omlaag te trekken. De 22-jarige topturnster vond haar passage bij Eric Goens ‘confronterend’. ‘De mensen denken misschien wel dat mijn leven perfect verloopt. Hier krijgen ze ook die andere Nina te zien’, klinkt het.

Om 20.50 op Eén

Beeld SBS

‘Patiënt Pedro’ (slot)

De laatste van vier afleveringen waarin tv-maker en hypochonder Pedro Elias de strijd aangaat met zijn angststoornis, bijgestaan door professor Damiaan Denys. Die legde in een interview goed uit waarom deze docu voor velen confronterend kan zijn: ‘Hoewel het psychische klachten zijn, staat het niet ver van de normaliteit. De grens tussen normaal en gek is trouwens nooit zo duidelijk, maar veeleer fluïde.’

Om 22.00 op Play4

Lees ook ons interview met Damiaan Denys en Pedro Elias: ‘Vroeger zei mijn vrouw alleen tegen mij dat ik vermoeiend ben. Nu zegt ze het ook tegen anderen, waardoor ik ben gaan inzien hoe irritant ik kan zijn’

‘Saving Venice’

Ilja Leonard Pfeijffer schreef het in ‘Grand Hotel Europa’ al: het gaat slecht met Venetië. De toeristische trekpleister moet door de klimaatopwarming steeds meer ruimte toegeven aan het stijgende water. In deze documentaire zoeken wetenschappers uit of het San Marco-plein, de Brug der Zuchten en de gelativerkopers nog te redden zijn.

Om 22.00 op Canvas

‘Around the World in 80 Days’

David Tennant, bekend bij fans van ‘Doctor Who’ als de tiende reïncarnatie van The Doctor, vertolkt in deze adaptatie van het beroemde boek van Jules Verne de avonturier Phileas Fogg, die voor een weddenschap in net geen anderhalve maand rond de wereld probeert te reizen.

Om 20.35 op VTM 3

Op zoek naar een nieuwe serie op Netflix, Disney+, Streamz en co? Dit zijn op dit moment de beste nieuwe titels op de streamingdiensten

Meer kijktips? Check humo.be/gids