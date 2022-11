Vanavond op tv: de jurk van Monica Lewinsky, de corruptie van de FIFA en de crisis in Berlijn

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘American Crime Story: Impeachment’

Na de zaak-O.J. Simpson en de moord op Gianni Versace smeert ‘American Crime Story’ nu de affaire van Bill Clinton en Monica Lewinsky uit. Die laatste werkt als enige betrokkene mee aan de reeks: ‘Het leek me comfortabeler om mee te werken dan om als buitenstaander wanhopig te moeten uitvissen wat iemand anders ervan maakt.’

Om 23.00 op VTM 3

‘Babylon Berlin’ (seizoen 4)

De derde reeks van ‘Babylon Berlin’ eindigde met de beurscrash van Wall Street in 1929, nu pikt de Duitse dramaserie de draad weer op met de repercussies van de economische crisis op de bevolking van Berlijn. Tussen de opnames van de beide reeksen kwam hoofdrolspeler Volker Bruch, die gestalte geeft aan politie-inspecteur Gereon Rath, ook in opspraak in Duitsland: hij bleek namelijk een aanhanger van Die Basis, een omstreden partij die ten strijde trok tegen de coronamaatregelen.

Op Streamz

‘FIFA Uncovered’

Een kleine twee weken voor de openingsceremonie van het omstreden WK in Qatar gooit Netflix olie op het vuur met een docureeks die belooft om de corruptie binnen de FIFA bloot te leggen. In de trailer krijgt vooral oud-voorzitter Sepp Blatter ervan langs als de vermeende ‘Godfather van het voetbal’. Ken Bensinger, de journalist achter het onthullende boek ‘FIFA – van fairplay tot vuil spel’, treedt op als expert.

Op Netflix

‘Un président, l’Europe et la guerre’

Documentairemaker Guy Lagache volgde Emmanuel Macron in 2022, het jaar waarin Frankrijk als voorzitter van de Europese Raad geconfronteerd werd met de invasie van Rusland in Oekraïne. De Fransen namen ook het voortouw in de pogingen van Europa om de aanval tegen te houden en speelden daarna een belangrijke rol in de bemiddeling. Naast Macron komen ook zijn diplomaten aan het woord.

Om 20.10 op Canvas

‘Here Before’

Ontregelend thrillerdrama over Laura (de geweldige Andrea Riseborough), wier dochter enkele jaren eerder om het leven kwam in een auto-ongeluk. Ze begint te vermoeden dat haar buurmeisje de reïncarnatie van haar dochter is. Heeft ze een steekje loszitten of zijn er echt bovennatuurlijke dingen aan de gang?

Om 23.35 op BBC 2

