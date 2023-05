Vanavond op tv: de laatste film van Stanley Kubrick en een lesje Sanskriet op de Platoschool

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘De Platoschool’

Sanskriet, Indiase dans en filosofie waren enkele van de vakken die op de Platoschool in Amsterdam op het bordje van de leerlingen kwamen. Een hoger bewustzijn kan je al op zeer jonge leeftijd bijbrengen, desnoods sla je het erin. Door vele mistoestanden moest de basisschool in 1996 de deuren sluiten. Oud-leerlinge Yara Hannema zet de deur terug op een kier met haar documentaire.

Om 22.17 op NPO2

‘Eyes Wide Shut’

Na de première van deze softerotische thriller van Stanley Kubrick, vroeg het powerkoppel van de nineties: ‘Nicole Kidman & Tom Cruise’, de scheiding aan. Gelukkig is daar in de film niets van te merken. Verleiding, maskers en drugs vormen een cocktail die refereren naar het nouveau riche van de New Yorkse wijk Greenwich Village. Een pittig begin van de werkweek op maandagavond.

Om 20.25 op PLAY5

‘Once Upon a time in Northern Ireland’

James Bluemel regisseerde in 2020 nog ‘Once Upon a Time in Iraq’, een miniserie over de burgeroorlog in het land aan de Tigris. Dankzij het succes hiervan kwam het vervolgproject Noord-Ierland van de grond. The Troubles, het dertig jaar durende conflict tussen katholieken en protestanten in Noord-Ierland, is een van de meest gewelddadige periodes van modern Europa. In vijf afleveringen vertellen getuigen uit de eerste hand hun verhaal.

Om 22.00 op BBC2

Once Upon a Time in Northern Ireland,Generic,Morning after a night of riots in Belfast during The Troubles, Northern Ireland, 1976.,Alamy,Alain Le Garsmeur Beeld BBC/Keo Films/Alain Le Garsmeur/ Alamy Stock Photo

‘Million Dollar Island’

Een nieuwe realityserie uit de hoed van Nederlander John de Mol. honderd wildvreemden worden gedropt op een onbewoond eiland en strijden tegen elkaar voor een prijzenpot van één miljoen euro, hersenloos vertier voor iedereen. 50 Nederlanders en 50 Belgen die niets liever willen dan elkaars armbandje te ontfutselen met een waarde van 10.000 euro, dit alles aan elkaar gepraat door Ingeborg.

Om 21.50 op VTM2

‘El Silencio’

Een nieuwe Spaanse dramaserie van Netflix. In de hoofdrol Arón Piper, kan u nog kennen van zijn rol uit Élite, speelt de jonge Sergio Ciscar. Hij bromde zes jaar in de gevangenis voor het duwen van zijn ouders van een balkon. De knappe psychiater Ana Dussel wil antwoorden vooraleer ze hem weer vrij kan laten in de maatschappij.

Nu te bekijken op Netflix

...

