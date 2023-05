Vanavond op tv: de laatste film van Stanley Kubrick, op een onbewoond eiland met Ingeborg en een lesje Sanskriet op de Platoschool

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘De Platoschool’

In 1983 werd in Amsterdam de Platoschool opgericht, een basisschool waarin kinderen naast rekenen en taal ook hun ‘innerlijke balans’ leerden te vinden. Deze documentaire van ex-leerlinge Yara Hannema vertelt het verhaal van nobele bedoelingen, doorgeschoten idealen, machtsmisbruik en billenkoek. In 2002 moest de school de deuren sluiten.

Om 22.17 op NPO2

‘Eyes Wide Shut’

Testamentfilm van Stanley Kubrick, met Tom Cruise als ingedommelde dokter die verbijsterd is wanneer blijkt dat zijn vrouw (Nicole Kidman) weleens fantaseert over andere mannen. Een surreële seksuele odyssee gaat van start. Mysterieuze, soms moeilijk te vatten film, vol uitdagende ideeën.

Om 20.25 op PLAY5

‘Once Upon a time in Northern Ireland’

James Bluemel regisseerde in 2020 nog ‘Once Upon a Time in Iraq’, een miniserie over de burgeroorlog in het land aan de Tigris. Dankzij het succes hiervan kwam het vervolgproject Noord-Ierland van de grond. The Troubles, het dertig jaar durende conflict tussen katholieken en protestanten in Noord-Ierland, is een van de meest gewelddadige periodes van modern Europa. In vijf afleveringen vertellen getuigen uit de eerste hand hun verhaal.

Om 22.00 op BBC2

‘Million Dollar Island’

Deze nieuwe realityserie uit de hoed van Nederlander John de Mol was voordien al te zien op Streamz, maar wordt nu ook losgelaten op het grote publiek. In ‘Million Dollar Island’, gepresenteerd door Ingeborg, worden honderd wildvreemden gedropt op een onbewoond eiland, alwaar ze tegen elkaar strijden voor een prijzenpot van één miljoen euro. Hersenloos vertier voor iedereen, kortom, al vond Onze Man het eerder absolute bagger (★½☆☆☆).

Om 21.50 op VTM2

‘El Silencio’

Het tweede seizoen van het misdaaddrama ‘Entrevias’ brak onlangs een record op Netflix: in de eerste week na de release halverwege maart werd de reeks bijna 35 miljoen keer bekeken, waarmee ze beter deed dan elke andere Spaanstalige titel uit het verleden, inclusief ‘La casa de papel’ en ‘Elite’. Het is dus het ideale moment om de nieuwe serie van Entrevias-bedenker Aitor Gabilondo te lanceren, moeten ze bij Netflix gedacht hebben. ‘El Silencio’ draait rond Sergio Ciscar, een jongen die als minderjarige zijn ouders heeft vermoord en daarom naar een jeugdgevangenis is gestuurd. Na zes jaar wordt hij vrijgelaten, maar omdat hij al die tijd gezwegen heeft, tast iedereen nog steeds in het duister over het waarom van zijn misdaad. Een jonge psychiater en haar team krijgen de opdracht om Ciscar in het geheim te volgen, zodat ze kunnen bepalen of hij nog een gevaar voor de samenleving vormt.

Nu te bekijken op Netflix

