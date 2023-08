Vanavond op tv: de laatste Jedi, een journalist met een missie en de truc met de koffer

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Mr. Jones’

Geen film over Alex, Tom of John Paul, wel over Gareth Jones, een jonge journalist die naar Moskou reist met de hoop om Stalin te interviewen. Hij omzeilt de restricties voor buitenlandse pers en vindt in Oekraïne een vreselijke waarheid, maar die wordt door zijn westerse, door het Kremlin gepamperde collega’s ontkend.

Om 22.05 op Canvas

‘Star Wars: The Last Jedi’

Viel net buiten het podium in onze rangschikking van beste Star Wars-films, maar regisseur Rian Johnson hield volgens Onze Man wel grandioos de balans tussen oude recepten en broodnodige vernieuwing. Houd uw zakdoek in de aanslag voor als Luke plaatsneemt in de cockpit van de Millenium Falcon. De laatste Jedi doet de lichtsabel uit!

Om 20.15 op VTM 2

‘Dark Waters’

Een advocaat die de belangen behartigt van enkele grote bedrijven (Mark Ruffalo) neemt het voor één keer op tegen een chemiereus, uit loyaliteit met zijn vervuilde geboortegrond. Todd Haynes, bekend van oogstrelende melocinema als ‘Carol’ en ‘Far from Heaven’, laat een heel andere kant van zichzelf zien.

Om 22.50 op NPO 2

‘Wanted: The Escape of Carlos Ghosn’

Carlos Ghosn was een gerespecteerde CEO met onder meer Michelin en Renault op zijn cv toen hij in 2018 werd gearresteerd voor fraude en corruptie. Hij ontsnapte aan de Japanse autoriteiten in een koffer, die door twee mannen op een vliegtuig naar Libanon werd gezet. Het land levert hem niet uit en dus kan Ghosn in de ze documentaire zonder vrees zijn verhaal doen.

Nu op AppleTV+

‘Harry Potter and the Chamber of Secrets’

Tweede film uit de reeks rond ‘s werelds meest betoverende brillenkas. De meest iconische scène zit meteen in het begin: die waarin Harry en z'n gabber Ron naar school vliegen in een blauwe Ford Anglia.

Om 20.35 op Play4

Liever iets anders streamen? Van een absurde sketchshow tot een tienerserie van eigen bodem: dit zijn de beste series van het voorjaar op Netflix en co. Elke avond een berichtje ontvangen met onze kijktips? Download onze app en zet de melding ‘tv, series en film’ aan.

Meer kijktips? Check humo.be/gids