Vanavond op tv: de laatste kans voor Anderlecht en Gent, een clown in een riool en een disruptor in de modewereld

‘It’

Halloween mag dan al een paar dagen achter de rug zijn, aan horror nog altijd geen gebrek op tv. Naast een strippende Niels Destadsbader in de slotaflevering van ‘Kom op tegen Kanker, alles in de strijd’ (Eén, 20.40) dingt ook de sinister geverfde clown Pennywise naar een onvergetelijke cameo in uw nachtmerrie.

Om 20.35 op Play6

‘Voetbal: Conference League’

Terwijl Club Brugge en Union Sint-Gillis freewheelend de 1/8e finales van de Champions League en de Europa League bereikten, beginnen Anderlecht – bezig aan een dramatisch seizoen – en Gent vanavond met het mes op de keel aan hun laatste wedstrijd in de poulefase van de Conference League. Zowel paars-wit als de Buffalo’s móéten winnen om door te stoten.

AA Gent - Mölde om 18.25 op Play5

Silkeborg IF - Anderlecht om 20.35 op Canvas

‘Love, Simon’

In deze met lof overladen tienerkomedie uit 2018 wil de 17-jarige Simon Spiers (Nick Robinson) zijn geaardheid graag nog even verborgen houden, maar wanneer iemand op school zijn mailbox hackt, ziet hij zich verplicht om uit de kast te komen. Klinkt bekend in de oren? De plot lijkt erg sterk op wat acteur Kit Connor een paar dagen geleden overkwam: ook hij kwam gedwongen uit de kast nadat hij door ‘fans’ van de populaire Netflix-serie ‘Heartstopper’ werd beschuldigd van queerbaiting.

Om 22.30 op VTM 3

Amy Powney in 'Fashion Reimagined' Beeld AVROTROS

‘Fashion Reimagined’

Dat de modewereld niet bepaald uitblinkt in duurzaamheid is genoegzaam bekend. De jonge Britse modeontwerpster Amy Powney wil de milieuonvriendelijke sector van binnenuit veranderen en een einde maken aan de torenhoge CO2-uitstoot, de alomtegenwoordige microplastics en de niet-afbreekbare chemicaliën, te beginnen met haar eigen label Mother of Pearl.

Om 22.40 op NPO 2

‘I Am a Stalker’

Na het bloedstollende ‘I Am a Killer’ – waarin veroordeelde moordenaars vrijuit praten over hun misdaden – komt Netflix nu met opvolger ‘I Am a Stalker’. Daarin wordt dezelfde formule toegepast, maar dan met stalkers. Wat drijft iemand om een ander obsessief te volgen, te belagen en in sommige gevallen zelfs om het leven te brengen?

Nu te zien op Netflix

