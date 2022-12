Vanavond op tv: De laatste kans voor Messi, Dirk De Wachter kijkt de dood in de ogen en de beste Scandinivische krimiserie ooit

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

Finale WK voetbal: Argentinië-Frankrijk

Overal ter wereld halen voetbalhaters, de nabestaanden van de honderden gestorven gastarbeiders en een nog steeds door teleurstelling doordrongen Toby Alderweireld opgelucht adem, want vanavond wordt het laatste fluitsignaal van het WK voetbal in Qatar geblazen. Maar vooraleer we weer even van Karl Vannieuwkerke verlost zijn, moet er nog een finale gespeeld worden. Die eer is dit WK weggelegd voor Frankrijk en Argentinië. Wordt Frankrijk met sterspeler Kylian Mbappé na Brazilië en Italië het derde land dat zichzelf kan opvolgen als wereldkampioen? Of mag zijn Argentijnse evenknie Lionel Messi bij diens afscheid alsnog de Trofee der Trofeeën in de lucht steken?

Om 16.00 op Eén

‘Is crypto het nieuwe goud?’

Je zou denken dat alle platformen hun lesje geleerd hebben na het schandaal rond het misleidende ‘FIRE’, de VRT Max-docu die zonder verpinken sjoemelaars aan het woord liet en daarom offline gehaald werd, maar nee, Streamz gaat gewoon met hetzelfde productiehuis - Het Konijn - in zee. Onderwerp van de nieuwe Streamz-documentaire is crypto, een materie waarvan de véél te mooie beloften en zelfverklaarde experts nog harder stinken dan de bankrekeningen van sommige Europarlementsleden. In ‘Is Crypto het nieuwe goud?’ belooft Streamz ons een kritische blik op de ‘unieke en bijzondere digitale munt en NFT’s’, maar wij hopen vooral dat ‘‘Is Crypto het nieuwe goud?’ niet het nieuwe ‘FIRE’ is.

Producent Cheeru Mampaey op de vraag of ze dit keer wél hebben gecheckt of hun deelnemers niet in een piramidespel verwikkeld zijn: ‘We checken altijd hun achtergrond, voor zover dat mogelijk is.’

Nu op Streamz

Wat te doen met uw spaargeld? ‘Veel gerespecteerde economen noemen cryptomunten de grootste zeepbel uit de geschiedenis’

‘Patriots day’

Dramatisering van de bomaanslag op de marathon van Boston in 2013, geregisseerd door Peter Berg (‘Deepwater Horizon’), met zijn favoriete acteur Mark Wahlberg in de hoofdrol. Het scenario vermijdt al te nadrukkelijk amerikanisme en de spanning wordt vakkundig opgebouwd.

Om 20.30 op VTM3

‘Brainwash special: donderdagen met Dirk De Wachter’

De kankerdiagnose in de zomer van 2021 was een mokerslag voor Dirk De Wachter, en recent kwam de ziekte nog brutaler op zijn deur kloppen. Met een overlevingskans van 40% ziet de toekomst er niet bijster rooskleurig uit voor de aimabele psychiater, maar opgeven doet hij niet. In een reeks interviews volgt de Nederlande regisseur Anne Christine Girardot De Wachter in zijn ziekteproces. Hoe verhouden zijn gedachten over de grote vragen van het leven, over lijden en de dood, zich tot zijn eigen verdriet en onzekerheid? Waar vindt hij houvast en hoop in periodes met medische tegenslagen en ‘ongelukkigheid’?

Om 23.35 op NPO2

‘Studio Guga, Ongehoord’

‘s Lands meesterimitator Guga Baúl covert onder andere Bart Peeters, Raymond van het Groenewoud, De Kreuners, Clouseau en Het Zesde Metaal, maar wel met nummers die de artiesten in kwestie zelf nog nooit hebben gehoord. Baúl schreef enkele songs alsof ze door henzelf geschreven zouden zijn, en kruipt vervolgens in hun huid.

Om 21.45 op VTM

‘The Investigation’

Een vroeg kerstcadeautje: Canvas zendt opnieuw ‘The Investigation uit’, volgens Onze Man ‘misschien wel de beste Scandinavische misdaadserie ooit’. Het waargebeurde verhaal van ‘de duikbootmoord’ (een excentrieke uitvinder lokt een mooie, jonge journaliste naar zijn onderzeeër, brengt haar om het leven en snijdt daarna haar lichaam in stukken die hij in de zee dumpt) had makkelijk tot een serie vol gruwel en horror kunnen leiden, maar het briljante ‘The Investigation’ mijdt elke sensatie.

Om 22.15 op Canvas

