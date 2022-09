Vanavond op tv: de laatste maanden van Caroline Pauwels, slechte beste vriendinnen en Mel Gibson breekt botten

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘De vier seizoenen van Caroline Pauwels’

‘Caroline Pauwels ging voor het leven en bleef dat doen tot het einde.’ Dat getuigen programmamaker Isabel Junius en regisseur Mieke Ghys, die de voormalige VUB-rector vier seizoenen lang van dichtbij mochten volgen voor ze begin augustus veel te vroeg overleed: ‘Ze bleef nieuwe plannen maken.’

Om 21.20 op Canvas

‘Boss level’

Met ‘Narc’ en ‘The Grey’ bewees Joe Carnahan al dat hij een neus heeft voor het geraffineerd in beeld brengen van bottenbrekende actie. Met ‘Boss Level’ heeft hij een premisse beet die hem toelaat om compleet los te gaan: ex-soldaat Roy (Frank Grillo) zit ‘Groundhog Day’-gewijs vast in een tijdlus, en wordt elke dag wakker om dezelfde schurken met machinegeweren, bommen en machetes te trotseren. Vernieuwend is het idee niet, maar de actie wordt met zoveel zelfrelativering gebracht, dat het onweerstaanbaar wordt. Mel Gibson is bovendien een prima schurk én je krijgt er gratis een bommengooiende dwerg bovenop.

Om 20.35 op VTM 3

Beeld Streamz

‘Mijn slechtste beste vriendin’

Als we onze collectie ‘Tiny’-boeken mogen geloven - en Tiny liegt nooit - is het leven van een vrouw een rollercoaster, maar dat is nog niets in vergelijking met de meidengroep van ‘Mijn slechtste beste vriendin’. Eva Van der Gucht, Maaike Cafmeyer, Ella-June Henrard, Kim Hertogs, Clara Cleymans en Charlotte-Anne Bongaerts starten hun woelige vriendschap met een schone lei in dit tweede seizoen van de sitcom.

Nu op Streamz

‘A Trip to Infinity’

‘Twee dingen zijn oneindig,’ liet Albert Einstein ooit optekenen, ‘het universum en de menselijke domheid. En van het universum ben ik niet helemaal zeker.’ De makers van de nieuwe documentaire ‘A Trip to Infinity’ gaan langs bij eminente fysici, wiskundigen en astronomen die geloven dat Einstein zich over dat universum toch vergist heeft en dat oneindigheid wel degelijk bestaat in het heelal.

Nu op Netflix

‘Evil by Design: Surviving Nygard’

De Fins-Canadese Peter Nygard werd in 2000 beschuldigd van aanranding en de afgelopen twintig jaar zijn honderden vrouwen met verhalen naar buiten gekomen. ‘Evil by Design’ zet alles op een rij.

Om 22.55 op Canvas

Op zoek naar een nieuwe serie op Netflix, Disney+, Streamz en co? Dit zijn op dit moment de beste nieuwe titels op de streamingdiensten

Meer kijktips? Check humo.be/gids