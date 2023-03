Vanavond op tv: de laatste werkdag van Frank Deboosere en het dessert van ‘Restaurant Misverstand’

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Dank weerman Frank’

Als een grote ambient-muzikant, kanker-activist, langeafstandsfietser en voormalig pornosnordrager ermee ophoudt, dan mogen we daar gerust even bij stilstaan. Terecht dus dat de VRT Frank Deboosere een mooi afscheid schenkt bij zijn laatste werkdag vol met getuigenissen en verhalen over hem. Zo zou hij ooit nog het weerpraatje hebben gepresenteerd. Wisten wij niks van.

Om 19.45 op Eén

‘Ted Lasso’

Onze favoriete komedie over voetbal - sorry, Marcske! - is aan zijn derde seizoen toe. Het zal ook het laatste zijn, horen we van de man die de geruchtenmolen bedient. Elke cafésjotter weet dat de derde helft de beste is, benieuwd dus wat het deze keer wordt met AFC Richmond.

Nu op AppleTV+

Lees onze recensie van het tweede seizoen: nóg warmer en grappiger dan het eerste ★★★★½

‘Stronger’

Stronger - FILM (2017 USA) David Gordon Green - Caption: Miranda Richardson, Jake Gyllenhaal Tatiana Maslany Beeld /

Jake Gyllenhaal speelt Jeff Bauman, die bij de aanslag op de marathon van Boston in 2013 zijn benen verloor. Met zo’n dramatische premisse kun je een melodrama verwachten dat zoeter, plakkeriger en Amerikaanser is dan een cola uit de McDonalds, maar onder meer dankzij Gyllenhaals vertolking valt dat behoorlijk mee.

Om 20.35 op VTM 4

Restaurant Misverstand Beeld VRT

‘Restaurant Misverstand’

Bij ‘Restaurant Misverstand’ zitten ze intussen aan het dessert. Niet dat het ooit zoeterig klef wordt, maar het programma waarin Dieter Coppens, chef Seppe Nobels en enkele mensen met jongdementie samen in de horeca stappen is wel aan zijn laatste aflevering toe.

Om 21.05 op Eén

De laatste service van Noëlla en Maurice in ‘Restaurant Misverstand’: ‘Geleidelijk aan voel je je steeds minder mens. Hard, maar het is zo’

‘The Magician’s Elephant’

Een weesjongen (Noah Jupe uit ‘A Quiet Place’ en ‘The Undoing’) vraagt aan een waarzegster hoe hij zijn zus kan terugvinden, waarop zij antwoordt: ‘Volg de olifant van de magiër.’ Aldus begint ‘The Magician’s Elephant’, een animatiefilm voor de hele familie, naar een kinderboek van geliefd auteur Kate DiCamillo. De knul komt al snel de olifant uit de voorspelling op het spoor, alleen wil de koning het majestueuze dier voor zichzelf houden. Daarom sluit hij een listige deal met het kind: als de weesjongen drie schijnbaar onmogelijke opdrachten kan volbrengen, krijgt hij de olifant. ‘Een curieuze film met een positieve boodschap,’ schreef een Amerikaans recensent.

Nu op Netflix

