Vanavond op tv: de latenightshow van Jan Jaap, een mini-Tsjernobyl en ABBA vereeuwigd

Jan Jaap van der Wal brengt het latenightshow-fenomeen over naar Vlaanderen – een nobele en ietwat risky poging, maar hij is er van overtuigd dat het ook hier zal werken. Toch gaf hij zijn talkshow liever een andere titel: ‘Mijn eerste keus was ‘JJ on Sunday’: dat zou nog half ironisch kunnen worden opgevat.’

Om 21.55 op Play4

Murky Skies - Documentaire Beeld VPRO

Op 4 oktober 1992 stort een Boeing neer op de Bijlmermeer, een dichtbevolkte woonwijk in Amsterdam. Naast de driekoppige bemanning en één passagier vallen op de grond veertig slachtoffers. Boeing doet geheimzinnig, maar omwonenden beginnen plots te kampen met symptomen die wijzen op radioactieve besmetting. Had het vliegtuig nucleaire stoffen aan boord? Of was de ramp zelfs ‘een mini-Tsjernobyl’?

Om 20.00 op Canvas

'Not So Pretty' Beeld rv

Het voor een Oscar genomineerde duo Kirby Dick en Amy Ziering legt de lelijke kant van de schoonheidsindustrie bloot in deze vierdelige docureeks. Elke aflevering is aan één tak van decosmetica gewijd: make-up, nagels, huid, haar. Verwacht emotionele getuigenissen,wetenschappelijke inzichten en betaalbare, veilige alternatieven.

Nu op Streamz

'ABBA Forever: The Winner Takes It All' Beeld © VRT

‘Onder vuur’ mag dan afgelopen zijn, Eén pookt de hartverwarmende vlammen weer op met deze documentaire over één van de bekendste en succesvolste popgroepen aller tijden, ABBA.

Om 21.45 op Eén

