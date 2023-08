Vanavond op tv: de lievelingsspijs van Erik Van Looy en een portie nostalgie ‘om te rotten hè’

Televi­sie ★½☆☆☆ De satirische ondertoon in ‘How to Become a Cult Leader’ lijkt de afgrijselijke daden van Charles Manson en co. soms te vergoeilijken De satirische ondertoon in ‘How to Become a Cult Leader’ lijkt de afgrijselijke daden van Charles Manson en co. soms te vergoeilijken