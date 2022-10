Vanavond op tv: de maaginhoud van Margriet Hermans, de eerste Oscar van Tom Hanks en antipsychotica in woonzorgcentra

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Over eten’

In deze laatste aflevering van het seizoen onderzoeken Kobe Ilsen en Danira Boukhriss Terkessidis onder meer het potentieel van microalgen als proteïnebronnen. Daarnaast willen ze ook weten hoe je groenten nu het best bewaart. En wat legt Zomerhit-winnares Margriet Hermans zoal op haar bord?

Om 20.40 op Eén

‘Philadelphia’

Tom Hanks won zijn eerste Oscar voor zijn rol in dit rechtbankdrama over een homoseksuele aidspatiënt die zijn ex-werkgevers aanklaagt omdat ze hem onder valse voorwendselen hebben ontslagen. Naar huidige normen misschien wat braaf, maar Jonathan Demme regisseert met klasse en de muziek – Bruce Springsteen won een Oscar voor de titelsong – gaat nog altijd door merg en been.

Om 20.35 op VTM 4

‘Over leven’

‘Wat maakt het leven nu de moeite waard?’, wil presentator Coen Verbraak van zijn gasten weten. Vanavond is het de beurt aan onze landgenote, schrijfster, columniste en theatermaakster Dalilla Hermans, om een zinnig antwoord te verzinnen.

Om 21.00 op NPO 2

Pano: Antipsychotica alom Beeld VRT

‘Pano: Antipsychotica alom’

In ons land krijgt 1 op de 3 ouderen in een woonzorgcentrum een antipsychoticum toegediend. Dat is dubbel zoveel als bijvoorbeeld in Nederland. Al jarenlang behoren we daarmee internationaal tot de koplopers. ‘Pano’ onderzoekt wat deze medicatie met ouderen doet.

Om 21.35 op Eén

‘Arica’

Twee Zweedse documentairemakers legden in hun afstudeerfilm een groot schandaal bloot over een Zweeds bedrijf dat jarenlang giftig afval loosde in het Chileense woestijnstadje Arica. Tien jaar later keren ze terug naar het dorp, waar de bewoners de juridische strijd zijn aangegaan tegen de multinational.

Om 22.45 op Canvas

