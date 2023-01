Vanavond op tv: De maffia van New York, het monster van Wall Street en de speedo van Gert Verhulst

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

DE VERHULSTJES

Vlaanderens favoriete tv-familie, de Planckaerts, Pfaffs en Doornaertjes buiten beschouwing gelaten, is terug! ‘In het mooie Saint-Tropez genieten Gert en Ellen van wat quality time met hun tweetjes . Maar de rust is van korte duur want Vik en Marie zijn op komst en die zorgen meteen voor de nodige randanimatie. En ook James Cooke maakt zijn opwachting in de zonnige villa,’ Zo beschrijft Play4 de opener van het vierde seizoen. Gooi daar nog enkele ooglidcorrecties en eieren bij en we krijgen weer een dol seizoen!

Om 20.55u op Play4

Beeld Play4

THE OFFER

‘I’m gonna make him an offer he can’t refuse.’ De zin uit ‘The Godfather’ is één van de beroemdste uit de filmgeschiedenis en ze lag dan ook aan de basis van de titel van ‘The Offer’, een miniserie waarin de making-of van het cinematografische meesterwerk centraal staat. De grote ego’s op de set, de inmenging door de bazen van filmstudio Paramount, de niet altijd gezonde aandacht bij de echte New Yorkse maffia voor het project… Het leidde tot een explosieve mix die ‘The Offer’ in tien afleveringen blootlegt.

Om 21.45u op Canvas

RESERVATION DOGS

Eén van de best bewaarde geheimen op Disney+: een schitterende komische dramaserie over vier tieners die opgroeien in een reservaat voor de inheemse bevolking van de VS, op het platteland van Oklahoma. Via kleine en grotere misdaadplannen proberen de vier een betere toekomst op te bouwen. Het heeft lang geduurd voor er een vervolg kwam op het eerste seizoen, maar het was het wachten waard: in de VS stond de reeks de afgelopen weken in zowat alle overzichten van de beste tv-series van 2022, en bij Rolling Stone eindigde de serie zelfs op de eerste plaats.

Vanaf nu op Disney+

RISE OF THE BILLIONAIRES

Een spraakmakende documentaire over hoe de allerrijksten uit de techwereld – denk aan Jeff Bezos, Elon Musk, Mark Zuckerberg en Google-oprichters Larry Page en Sergej Brin – de samenleving vormgeven. Denk er vooral op tijd aan uw webcams af te plakken.

Om 20.55u op Canvas

Rise of the Billionaires - Documentairereeks (GBR-2022) - Caption: Beeld © VRT

FREEK DE JONGE: DE SCHREEF

Cabaretier Freek de Jonge speelt in zijn 90ste voorstelling, ‘De schreef’, een oude man die zich staande probeert te houden in een steeds gekker wordende wereld. Wars van wetten en conventies zal hij liever barsten dan buigen. Zijn rol lijkt verdacht autobiografisch.

Om 22.10 op NPO2

MADOFF: THE MONSTER OF WALL STREET

Bijna 65 miljard dollar, zoveel bleek Bernie Madoff te hebben afgetroggeld van rijke klanten die hem geld gaven om te investeren, maar niet beseften dat de man het grootste piramidespel uit de geschiedenis had opgezet. Toen zijn constructie in december 2008 in elkaar stortte, daverde de financiële sector op zijn grondvesten en veranderde Madoff van de ene dag op de andere van één van de meest geliefde kopstukken van Wall Street in een paria. Joe Berlinger vertelt niet het verhaal van één man, maar van een financieel systeem dat bereid was om de andere kant op te kijken.

Vanaf nu op Netflix