Vanavond op tv: de magie van Earvin Johnson en het verdriet van Baltimore

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘De Container Cup’

Vorige week werd ze nog samen met broer Stijn gehuldigd op het stadhuis in Mechelen, vandaag werkt shorttrackster en olympische medaillewinnares Hanne Desmet zich alweer in het zweet in ‘De Container Cup’. ‘Nergens haal ik meer drive uit dan iemands ongelijk bewijzen, als mensen denken dat ik iets niet kan.’ Desmets tegenstander vanavond is bobsleester Sara Aerts.

Om 20.00 op Play4

Hanne Desmet in 'De Container Cup' Beeld SBS

‘Philadelphia’

Begin jaren 90 mocht Jonathan Demme zijn blockbuster ‘The Silence of the Lambs’ opvolgen met een donker aidsdrama over een seropositieve advocaat die een rechtszaak aanspant tegen het kantoor dat hem ontslagen heeft. Met Tom Hanks in zijn eerste serieuze rol – hij kreeg er meteen ook een Oscar voor.

Om 20.35 op VTM 4

‘UEFA Champions League: Manchester City - Real Madrid’

Hal­le­lu­ja! Na de uitschakeling van veredelde caféploegen als Paris Saint-Germain, Bayern München en Chelsea zijn we vanavond eindelijk in de interessante fase van de Champions League aanbeland: de halve finales. Het Manchester City van Kevin De Bruyne neemt het op tegen het Real Madrid van Thibaut Courtois, Liverpool geeft morgen Bayern-killer Villareal partij.

Om 20.35 op VTM 2

Earvin 'Magic' Johnson in 'They Call Me Magic' Beeld TMDb

‘They Call Me Magic’

Van zijn eerste dribbels in de NBA, over de suprematie van de Lakers in de jaren 80, tot zijn onverwachte pensioen in 1991 na een positieve aidstest: geen hoofdstuk uit het rijkgevulde leven van Lakers-icoon Earvin ‘Magic’ Johnson wordt in ‘They Call Me Magic’ overgeslagen. Getuigen voor de camera: Michael Jordan, Barack Obama, Samuel L. Jackson, Snoop Dogg, en Johnsons vrouw en zoon.

Nu te zien op AppleTV+

Wunmi Mosaku, Josh Charles, Jamie Hector en Jon Bernthal in 'We Own This City' Beeld TMDb

‘We Own This City’

Na omwegen langs New ­Orleans (‘Treme’), Irak (‘Generation Kill’) en New York (‘The Deuce’) keert ‘The ­Wire’-bedenker David ­Simon terug naar Baltimore. ‘We Own This City’ beschrijft in zes afleveringen de morele ondergang van de Gun Trace Task Force, een speciale eenheid binnen de Baltimore Police Department. Verwacht u aan de vertrouwde Simon-stokpaardjes: corruptie, machtsmisbruik en afpersing bij de flikken.

Nu te zien op Streamz

Meer kijktips? Check humo.be/gids