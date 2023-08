Vanavond op tv: de moeder van Pippi Langkous en een bezorgde Theo Maassen

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘The Third Man’

Klassieker uit 1949 over een jonge Amerikaanse schrijver (Joseph Cotten) die de dood van zijn vriend (Orson Welles) probeert te onderzoeken. Het themamuziekje van Anton Karas op citer is nog steeds een van de bekendste stukjes soundtrack ooit.

Om 13.30 op BBC 2

‘Zagros’

Met dit drama over een Koerdische schapenhouder die zijn vrouw achterna vlucht naar ons land won de Belgische regisseur Sahim Omar Kalifa zes jaar geleden de hoofdprijs op Film Fest Gent. Vooral de prestaties van de cast, Feyyaz Duman als Zagros op kop, maken van deze film een aanrader.

Om 22.05 op Canvas

‘Becoming Astrid’

Biopic over ‘Pippi Langkous'-schrijfster Astrid Lindgren die qua structuur doet denken aan ‘Titanic’: een gelouterde Astrid denkt terug aan haar turbulente jeugdjaren en de zoon die ze op haar 18de kreeg van de hoofdredacteur van de krant waarvoor ze werkte.

Om 23.18 op NPO 2

‘Elizabeth: A Portrait in Part(s)’

Een jaar na haar dood blikt de VPRO terug op het lange, rijkgevulde leven van queen Elizabeth, met deze Britse docu die werd gemaakt naar aanleiding van haar 70ste verjaardag als koningin. Hopelijk haalt die het niveau van de beste video waar Hare Majesteit ooit aan meewerkte.

Om 20.00 op NPO 2

Ronde van Spanje

Wie wint de eerste contrarreloj (tijdrit)? Wie zit er in de cabeza de carrera (kop van de koers)? En mag de aerobola de Schepdaal (Remco Evenepoel) straks weer de maillot rojo (rode trui) aantrekken? Neem u een sangria met wat chorizo en zoek het samen uit met Renaat Schotte en José De Cauwer.

Om 18.55 op Canvas

Lees ook Average Rob kruipt in het wiel van Remco Evenepoel: ‘We zijn vrienden, bij mij hoeft hij geen opgepoetste versie van zichzelf te zijn’ Recensie: Halverwege ‘Zomergasten’ stapte Theo Maassen mee op de vervreemdende golf van Kamagurka ★★★★☆

‘Theo Maassen: Onbekend terrein’

De Nederlandse cabaretier en ‘Zomergasten’-presentator schopt in deze show minder hard om zich heen dan in sommige van zijn andere voorstellingen, maar is naar goede gewoonte wel hard voor de condition humaine. We zijn onze weerbaarheid kwijt, is zijn conclusie. Voor comedyfans is deze voorstelling alvast moeilijk te weerstaan.

Om 20.28 op NPO 1

Liever iets anders streamen? Van een absurde sketchshow tot een tienerserie van eigen bodem: dit zijn de beste series van het voorjaar op Netflix en co. Elke avond een berichtje ontvangen met onze kijktips? Download onze app en zet de melding ‘tv, series en film’ aan.

Meer kijktips? Check humo.be/gids