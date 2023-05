Vanavond op tv: de mol ontmaskerd en ‘Arcadia’ ten grave gedragen

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘De Mol’ finale

Daar is de deadline. Na een laatste dag in een wereld die niet van deze wereld lijkt, breekt het uur van de waarheid aan. Wie kroont zich tot winnaar en neemt de groepspot mee naar huis? Maar vooral: wie is de Mol?

Om 20.00 op Play4

‘Langs de Nieuwe Zijderoute’

China-kenner Ruben Terlou trekt in deze zesdelige VPRO-reeks door Centraal-Azië, vergezeld door Rusland-expert Jelle Brandt Corstius, in de hoop een onbekende en ondergewaardeerde regio in de kijker te zetten. Het Oezbeekse Samarkand, waar één van de grootste politieke topoverleggen van het jaar plaatsvind, is de eerste stop van de reeks.

Om 20.00 op Canvas

‘Arcadia’ (slot)

Milly gaat nog een laatste keer naar buiten om afscheid te nemen van Pieter. Het valt haar zwaar. Hugo wil wraak voor de dood van zijn broer, Bavo. Alex levert haar schoonvade ruit aan het Vizier.

op VRT1

Dorothy Dandridge en Harry Belafonte

‘Carmen Jones’

Update van de Bizet-opera ‘Carmen’ met nieuwe lyrics, geregisseerd door Otto Preminger, met een all black cast (een gewaagde keuze anno 1954), onder wie de recent overleden Harry Belafonte. Voor een musical is de regie opvallend ingehouden, en hoewel je vraagtekens kunt plaatsen bij het concept van de film, wérkt het drama wel nog.

Om 15.40 op BBC2

‘Sanctuary’

Een Japans sportdrama over sumo­worstelaars. Een jonge delinquent die roem en geld hoopt te vergaren in de ring gaat in de leer bij een bekende coach en verhuist naar diens stal of heya – in Japan is élke professionele sumoworstelaar verbonden aan zo’n heya. ‘Sanctuary’ belooft een unieke inkijk in een obscure wereld, door Netflix omschreven als ‘de onderbuik van het sumo­worstelen’.

Op Netflix

