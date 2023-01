Vanavond op tv: de moordenares in Renée Zellweger, een piraat met goede manieren en de nieuwste Elena Ferrante-verfilming

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘The Thing About Pam’

Na Colin Firth in ‘The Staircase’, Jessica Biel in ‘Candy’, Eddie Redmayne in ‘The Good Nurse’ en Evan Peters in ‘Dahmer’, is het nu de beurt aan Renée Zellweger om in de huid te kruipen van een veroordeelde moordenaar. Een haast onherkenbare Zellweger speelt Pam Hupp, een schijnbaar doodgewone Amerikaanse vrouw die betrokken raakt bij twee koelbloedige moorden. ‘Ik draag een fatsuit. Ik hoefde dus geen 15 kilo te verdikken, zoals destijds voor mijn rol in ‘Bridget Jones’s Diary’.

Nu te zien op Streamz

‘Bake Off Vlaanderen: finale’

De sfeer in de lekkerst ruikende partytent van het land is doorgaans luchtig en luimig, maar vanavond is de spanning er te snijden: Elisa, Axl en Sylvia strijden namelijk voor de titel van Beste Bakker van Vlaanderen. Terwijl het angstzweet hen langs de bilnaad loopt, vrolijkt een immer attente Wim Opbrouck met z’n accordeon de boel op.

Om 21.00 op Play4

‘Lost Worlds and Hidden Treasures’

De tombe van Toetanchamon is één van ‘s werelds oudste archeologische ontdekkingen. Historica Janina Ramirez gaat in Egypte op zoek naar het echte verhaal achter deze vondst. Haar onderzoek voert haar langs de oevers van de Nijl en brengt haar op het spoor van grafrovers in de Vallei der Koningen.

Om 20.55 op Canvas

Rhys Darby en Samson Kayo in 'Our Flag Means Death' Beeld BBC/Warner Bros.EntertainmentInc/Jake Giles Netter

‘Our Flag Means Death’

In onze lijst ‘Beste series van 2022' kreeg deze erg geestige en verrassend actuele avonturenserie over een aristocraat die piraat wil worden een welverdiende eervolle vermelding. De reeks, in een regie van Taika Waititi (‘What We Do in the Shadows’), is gebaseerd op het leven van Stede Bonnet, die in de 18de eeuw zijn comfortabele leventje als rijke grootgrondbezitter in de Caraïben opgaf en als gentleman-piraat het ruime sop koos.

Om 23.00 op BBC 2

Giordana Marengo en Valeria Golino in 'The Lying Life of Adults' Beeld TMDb

‘The Lying Life of Adults’

Het magnum opus van Elena Ferrante, de vier Napolitaanse romans, is de voorbije jaren al verfilmd in het wondermooie ‘My Brilliant Friend’, en nu waagt Netflix zijn kans met recenter werk van de Italiaanse schrijfster. In ‘La vita bugiarda degli adulti’ gaat een 12-jarig meisje uit Napels op zoek naar een tante (Valeria Golino, in een ver Hollywoodverleden nog te zien in ‘Rain Man’ en ‘Hot Shots!’) die ze nooit heeft gekend. Ferrante schreef zelf mee aan het scenario – zij het via mail, omdat ze nog altijd anoniem wil blijven.

Nu te zien op Netflix

