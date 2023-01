Vanavond op tv: de nachtmerrie van elke ouder, twee voetbalploegen in vorm en de amigo van Bolsonaro

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Girl, Taken’

In 1997 werd de grootste nachtmerrie van het Zuid-Afrikaanse koppel Celeste en Morné Nurse werkelijkheid: drie dagen na haar geboorte verdwijnt hun dochtertje Zephany spoorloos uit de kraamafdeling van het ziekenhuis. Zeventien jaar later gaat hun jongste dochter Cassidy naar een nieuwe school en merken haar medeleerlingen een opvallende gelijkenis tussen haar en Miché Solomon, een oudere leerlinge. DNA-onderzoek bevestigt de vermoedens: Miché is eigenlijk de verloren gewaande Zephany en blijkt zelfs te zijn opgegroeid op nauwelijks enkele kilometers van haar ouderlijke huis. Wat volgt, is niet meteen wat je zou verwachten.

Om 23.10 op Canvas

‘Durf te vragen’

Voor het laatste vragenuurtje van het seizoen heeft Siska Schoeters een tiental blinden en slechtzienden naar de studio uitgenodigd. Zij proberen zoals altijd zo eerlijk mogelijk antwoord te geven op grappige maar soms ook confronterende vragen zoals ‘Heb je niet voor alles hulp nodig?’, ‘Kan je dan heel goed ruiken en horen?’ en ‘Hoe kies je jouw kleren?’.

Om 21.00 op Eén

‘De Cup: KRC Genk - Antwerp’

In veruit de aantrekkelijkste affiche van de kwartfinales van de Beker van België neemt competitieleider Genk het vanavond op tegen Antwerp. De Limburgers wonnen afgelopen weekend de prestigewedstrijd tegen Club Brugge met 3-1, Antwerp stuurde AA Gent met 2-0 naar huis. Een duel tussen twee ploegen in vorm dus, waarin Genk het voordeel heeft: het speelt thuis in de eigen Cegeka Arena. Geen onbelangrijk detail als je weet dat deze kwartfinale in één wedstrijd wordt afgewerkt (verlengingen en strafschoppen zijn dus mogelijk). Pas vanaf de halve finales worden er heen- en terugwedstrijden gespeeld.

Om 20.35 op Canvas

‘Dr. Nasrs Wunderkammer’

Overal in het huis van acteur en schrijver Ramsey Nasr vind je boeken en cd’s, maar ook vlinders, fossielen, opgezette dieren, natuurencyclopedieën, vuistbijlen en oude prenten. Waar komt die verzamelwoede vandaan? Nasr neemt ons mee door zijn rariteitenkabinet en staat elke aflevering stil bij enkele voorwerpen die hij vervolgens wetenschappelijk en historisch duidt. Vanavond zijn dat onder meer trilobieten en korstmossen.

Om 22.10 op NPO 2

‘Amigo secreto’

Het rommelt in Brazilië. Afgelopen zondag bestormden 1.200 aanhangers van ex-president Jair Bolsonaro het parlement in hoofdstad Brasilia. Het is dan ook geen toeval dat de Nederlandse televisie net nu deze Braziliaans-Nederlandse documentaire uitzendt, waarin regisseuse Maria Augusta Ramos terugblikt op Operatie Wasstraat, de zogenaamde anticorruptie-operatie van toenmalig onderzoeksrechter Sergio Moro, die tussen 2014 en 2018 als enige doel had de weg vrij te maken voor zijn amigo Bolsonaro.

Om 23.00 op NPO 2

Billie Piper in 'I Hate Suzie Too' Beeld TMDb

‘I Hate Suzie Too’

‘Are you happy with everyone hating you?’, vraagt iemand aan zangeres en actrice Suzie Pickles in het tweede seizoen van ‘I Hate Suzie’. ‘Well no, it’s not lovely’, antwoordt die koeltjes. Suzie (Billie Piper), die in het schitterende eerste seizoen van de Britse satirische reeks lijdzaam moest toezien hoe ze door een gelekte seksvideo in een schandaal terechtkwam, probeert nu wanhopig weer in de gratie van het publiek te komen. Het middel: ‘Dance Crazee’, een realityshow en danswedstrijd op tv en het best bekeken programma van het land. Maar de comeback van Suzie verloopt natuurlijk niet zoals verhoopt in dit korte tweede seizoen – slechts drie afleveringen lang – dat vooraf werd aangekondigd als ‘een anti-kerst-kerstspecial’.

Nu te zien op Streamz

