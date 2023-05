Vanavond op tv: de Olympische Spelen van de muziek, een titanenstrijd in de Champions League en een omstreden Bondfilm

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Eurovisiesongfestival’

Het is weer zover: vanavond gaat de 67ste editie van het Eurovisiesongfestival in Liverpool van start. In de eerste halve finale treden onder meer de Zweedse artieste Loreen op – in 2012 al eens winnaar en ook nu weer bij de topfavorieten – en het Nederlandse duo Mia Nicolai & Dion Cooper. Onze Gustaph treedt donderdag op in de tweede halve finale.

Om 20.55 op Eén

‘Rutger en de nationalisten’

Nationalisten: wie zijn ze, hoe denken ze, wat drijft hen? Journalist Rutger Castricum, bekend van GeenStijl en PowNed, trekt naar bewegingen en politieke partijen en vraagt het de betrokkenen zelf.

Om 20.25 op NPO 3

‘Quantum of Solace’

Misschien wel de meest omstreden Bondfilm. Ofwel ben je wild van ‘Quantum of Solace’ (uitgekomen in 2008), ofwel spuw je hem uit. Duidelijk onder invloed van de succesvolle Jason Bourne-films pakte regisseur Marc Forster uit met een gebalde actieflick met weinig typische Bondclichés.

Om 20.35 op VTM 3

‘Champions League: Real Madrid - Manchester City’

Al wekenlang kijken voetbalfans van over de hele wereld reikhalzend uit naar het duel tussen grootmachten Real Madrid en Manchester City in de halve finale van de Champions League. Met de dodelijke tandem Kevin De Bruyne - Erling Haaland lijkt City over de beste papieren te beschikken. Kan Madrid-doelman Thibaut Courtois hen afstoppen?

Om 20.35 op VTM 2

‘Moonstruck’

Charmante romantische komedie, die in haar tijd wat al te zeer de hemel in werd geprezen (zés Oscarnominaties, serieus?). Daardoor is het nu bon ton geworden om erop neer te kijken, maar dat hoeft natuurlijk óók niet. Een warme, sympathieke film met – ja, echt wel – een prima Cher in de hoofdrol.

Om 0.15 op BBC 2

Raymond Lee in 'Quantum Leap' Beeld rv

‘Quantum Leap’

In de Verenigde Staten was ‘Quantum Leap’ tussen 1989 en 1993 een stevige culthit. De science­fiction­serie vertelt het verhaal van een wetenschapper, Sam ­Beckett, die een manier heeft gevonden om door de tijd te reizen, maar tijdens het uittesten ongewild door het verleden begint te stuiteren. ­Dertig jaar na Becketts verdwijning blaast een nieuwe ploeg het stof van het oude Quantum Leap-project in de revival met dezelfde naam, maar helaas maakt de teamleider daarbij dezelfde fout: hij test de machine uit en komt vast te zitten in het verleden.

Nu te zien op Streamz

