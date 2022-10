Vanavond op tv: de onstopbare Kevin De Bruyne, een sterrencast in een spookhuis en een heerlijke eightiesclassic

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Kampioenenjaar’

In de aanloop naar het WK voetbal blikt Canvas in de zesdelige docureeks ‘Kampioenenjaar’ terug op het voetbalseizoen 2010-2011. Het jaar waarin KRC Genk landskampioen werd, mede dankzij twee tieners die zich dat jaar voor het eerst toonden aan het grote publiek: Kevin De Bruyne en Thibaut Courtois. En in hun schaduw staken andere Belgische topvoetballers dat jaar voor het eerst de neus aan het venster. Met andere woorden de geboorte van de ‘gouden generatie’ die in december een ultieme gooi doet naar de wereldtitel.

Om 21.20 op Canvas

‘The Watcher’

In de zomer van 2014 vond Derek Broaddus een brief in de bus van zijn pas gekochte huis in Westfield, New Jersey. De afzender schreef dat hij sinds decennia de woning in de gaten hield, sprak over vreemde krachten in de muren en noteerde met blijdschap dat Broaddus ‘jong bloed’ naar hem had gebracht. In de weken daarna bleek dat iemand effectief het gezin-Broaddus van nabij volgde. Ryan Murphy verfilmde het ongelooflijke verhaal in de thrillerserie ‘The Watcher’, met heel wat bekende namen in de cast: Bobby Cannavale, Naomi Watts, Mia Farrow, Jennifer Coolidge en Margo Martindale.

Nu op Netflix

Portret van twee opvoeders (Vincent Cassel en Reda Kateb) die autistische jongeren begeleiden. Regisseurs Olivier Nakache en Eric Toledano draaiden eerder al het razend populaire ‘Intouchables’ en dat geeft een goede indicatie van de toon van deze film: mild, toegankelijk en warm.

Om 22.25 op Canvas

‘Ferris Bueller’s Day Off’

Iconische tienerfilm van John Hughes, met Matthew Broderick in een carrièrebepalende rol als spijbelende puber. Volgestouwd met memorabele quotes en heerlijke nevenpersonages, inclusief de onnavolgbare Jeffrey Jones als schooldirecteur. Heerlijke eightiesclassic.

Om 20.35 op VTM 4

‘Luce’

Regisseur Julius Onah smijt met ‘Luce’ een sissend brandbommetje uw huiskamer binnen. De 17-jarige Luce, een door een blank koppel geadopteerd oorlogskind uit Eritrea, voldoet volledig aan het ideaalbeeld van de geïntegreerde vreemdeling. Tot hij in een opstel sympathie toont voor de omstreden filosoof Frantz Fanon, die nadacht over de rechtvaardiging van geweld als antwoord op racisme. Is Luce een verdoken extremist? Wie heeft die zak met illegaal vuurwerk in zijn locker geplaatst? Eén ding kunnen we kwijt, en dat is dat Onah een uitdagende, rond allerlei gloeiend hete hangijzers draaiende film heeft gemaakt.

Om 22.30 op NPO3

