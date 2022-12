Vanavond op tv: De onthulling van ‘The Voice’, de gay detective in Daniel Craig en de beste film van 2017

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘The Voice van Vlaanderen’ (finale)

Na een zoektocht die langer leek te duren dan de processie van Echternach - of dan de gemiddelde redevoering van Mia Doornaert in ‘De Afspraak’, als u wil - weten we vanavond eindelijk wie Vlaanderens Vocaalste wordt. Nog vijf zangeres en zangeressen dingen mee naar de felbegeerde titel, om dan later ofwel vergeten ofwel na vijf jaar te worden opgepikt als uitzending voor het Eurovisiesongfestival. De toekomst blinkt!

Om 20.40 op VTM

‘Glass Onion: a Knives Out Mystery’

Het vermakelijke ‘Knives Out’ was één van de opvallendste kassuccessen van 2019: geen film over superhelden of ruimteschepen maar een ouderwetse, aan Agatha Christie- schatplichtige whodunit over een kleurrijke detective die de mysterieuze dood van een rijke patriarch moet onderzoeken. Aan het einde wordt de moordenaar ontmaskerd, maar regisseur Rian Johnson kreeg van Netflix de kans én een bom geld om een vervolg te draaien, dat zich deze keer afspeelt in het zonovergoten Griekenland. Daniel Craig kruipt opnieuw in de huid van Benoit Blanc: ‘Oprecht nog beter dan de eerste film.’

Nu op Netflix

‘Dunkirk’

Christopher Nolan volgde zijn intellectuele blockbusters ‘Inception’ en ‘Interstellar’ op met een overrompelend oorlogsepos over de driehonderdduizend geallieerde soldaten die in 1940 op de stranden van Duinkerke vastzaten, als ratten in de val. ‘De hel op aarde’, ‘Alsof je er zelf bij bent’, ‘Dé film van 2017’ (★★★★★), schreef onze recensent.

Om 20.35 op Play4

‘La Belle Époque’

Victor (Daniel Auteuil) heeft het in de Franse tragikomedie ‘La Belle Époque’ – voor het eerst bij ons op tv - zwáár te pakken: niets weet hem na zestig lange jaren op deze aardkloot nog te boeien, ook zijn vrouw Marianne niet. Hij komt echter in contact met een bedrijf dat, voor een flinke som geld, een moment uit het verleden op een filmset recreëert. Victor laat, op basis van foto’s en herinneringen, het Parijse cafeetje La Belle Époque herbouwen, zodat hij 16 mei 1974 nog eens opnieuw kan beleven: de glorieuze dag waarop hij Marianne voor het eerst heeft ontmoet. Beschouw deze grappige, dromerige en nostalgische film van Nicolas Bedos gerust als het kleine broertje van ‘Eternal Sunshine of the Spotless Mind’.

Om 21.30 op Canvas

‘The Night Before’

Seth Rogen, Joseph Gordon-Levitt en Anthony ‘Falcon’ Mackie gaan in New York op zoek naar de Heilige Graal der Kerstfeestjes in deze als kerstfilm vermomde stoner comedy. Verwacht: harde humor, bro-vriendschap en gastrollen van Nathan Fielder en Miley Cyrus. Voor al wie eigenlijk nooit volwassen wilde worden.

Om 23.00 op VTM3

‘Strange World’

‘Echt opvallend hoezeer de haarscherpe beeldenpracht in contrast staat met de dofheid van het verhaal’, schreef Onze niet echt enthousiaste Man enkele weken geleden over de nieuwe Disney-tekenfilm ‘Strange World’. Maar de allerkleinsten zullen zich vast minder storen aan de voorspelbaarheid van het plot over een familie ontdekkingsreizigers die zich een weg banen door het mysterieuze land Avalonia en meer oog hebben voor de prachtige animatie of plezier beleven aan de grappige nevenpersonages, waaronder een hond met drie poten en een rebelse klodder.

Nu op Disney+

‘De Kijk van Koolhoven’ (slot)

Slot van het derde seizoen van ‘De Kijk van Koolhoven’, waarin filmmaker Martin Koolhoven u doceert in de edele kunst der cinematografie. In deze aflevering komen allerlei verschillende soorten van waanzin aan bod: de gekmakende oorlog in ‘The Deer Hunter’, de briljante psychopaat en seriemoordenaar Hannibal Lecter in ‘The Silence of the Lambs’ en de door de samenleving gestoord geworden maniak in ‘The Joker’.

Om 20.35 op NPO3

