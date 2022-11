Vanavond op tv: de ontknoping van ‘De allerslimste mens’, de Vlaamse Tinder Swindler en het DNA van een rosse rockgod

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘De allerslimste mens ter wereld’

Na tien weken en een schier eindeloze plejade van illustere ex-winnaars en -finalisten komen we vanavond eindelijk te weten wie zich de enige echte állerslimste mens ter wereld mag noemen. De drie bollebozen die jacht maken op die ronkende eretitel zijn: Danira Boukhriss Terkessidis, Liesbeth Van Impe en Bart Cannaerts.

Om 21.00 op Play4

‘De grootste meesteroplichter ter wereld’

In deze nieuwe HLN Original-reeks – de titel laat er geen twijfel over bestaan met welk programma het de concurrentie wil aangaan – gaat schrijver Maarten Inghels op zoek naar de waarheid achter Piet Van Haut (53). De man die zich ‘honderd miljard keer’ straffer noemt dan de Tinder Swindler is al tien jaar op vrije voeten, maar lijkt nooit gestopt te zijn met mensen op te lichten.

Nu op HLN

Frances Lefebure en Thibault Christiaensen in 'Ons DNA' Beeld DPG Media

‘Ons DNA’

Een klein beetje DNA: meer hebben Frances Lefebure en Lieven Scheire niet nodig om familieraadsels op te lossen en de mysteries van de genetica bloot te leggen. Vanavond is het de beurt aan de rosse rockgod Thibault Christiaensen om zijn DNA-geheimen prijs te geven. Iedereen langs zijn vaders kant is kaal of kalend. Wacht hem hetzelfde lot?

Om 20.35 op VTM

‘Louis’

De makers van dit tweedelige portret van voetbaltrainer Louis van Gaal mochten maar liefst drie jaar lang aan de zijde van de Nederlandse bondscoach meelopen en met spelers praten die met hem hebben samengewerkt. Voor één keer liet Van Gaal ook camera’s toe in zijn privéleven, onder meer op een kerstfeest bij hem thuis of bij een bezoek aan de dokter.

Om 21.30 op NPO 1

‘Herr Bachmann und seine Klasse’

Een jaar lang volgt deze 3 uur en 37 minuten (!) durende documentaire leraar Dieter Bachmann en zijn klas op de Gerhard Büchnerschool in het Duitse industriestadje Stadtallendorf. Zo ontstaat een ontroerend portret van een onconventionele leraar en rasopvoeder die met eindeloos veel geduld, creativiteit, muziek en humor zijn leerlingen – tussen 12 en 14 jaar, soms amper Duits sprekend – leert hoe je het leven met elkaar leeft.

Om 22.20 op NPO 2

James McAvoy in 'Split' Beeld TMDb

‘Split’

Comebackfilm van M. Night Shyamalan, over een man met ruim twintig verschillende persoonlijkheden (James McAvoy), waaronder een genadeloze ontvoerder en moordenaar. Moderne riff op ‘Psycho’, met veel goesting gespeeld door McAvoy en voorzien van een prettige dosis zelfrelativerende humor.

Om 22.55 op VTM 3

