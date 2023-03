Vanavond op tv: de opmars van minimalistische muziek, Tedesco en de Teutonen, en de iconen van de modewereld

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘The Sound Weavers - Van Einaudi tot Beving’

Neoklassieke pianomuziek is aan een steile opmars bezig. Deze documentaire portretteert enkele van de belangrijkste boegbeelden van het minimalistische genre: de Italiaan Ludovico Einaudi, de Nederlander Joep Beving, de Poolse Hania Rani en de Duitser Volker ‘Hauschka’ Bertelmann, die net nog een Oscar won voor zijn soundtrack van ‘All Quiet on the Western Front’.

Om 22.35 op NPO 2

‘Voetbal: Duitsland - België’

Na zijn veelbelovend debuut tegen Zweden zal bondscoach Domenico Tedesco de positieve lijn vanavond willen doortrekken tegen topland Duitsland. Het is geleden van 1954 dat België de Duitsers nog eens kon kloppen. Kan Tedesco in dit vriendschappelijke duel in Keulen voor een stunt zorgen?

Om 20.25 op VTM

‘Bound’

Queer film noir van de zussen Wachowski, met Jennifer Tilly als vrouw van een maffiabankier (Joe Pantoliano), die samenspant met onderbuurvrouw Gina Gershon om hem te vermoorden. Hitsige thriller tjokvol wendingen en met een sfeervolle cameravoering, waarmee ze de klassiekers van het genre eren.

Om 20.35 op VTM 4

Recht naar de gevangenis

In deze aflevering staat onderzoeksrechter Annemie Serlippens centraal. In haar cel in de gevangenis van Haren ontmoet ze Imanuelle Grives. De Nederlandse actrice deed in de zomer van 2019 de kranten ontploffen door met een pruik vol drugs te worden opgepakt op Tomorrowland. Het excuus van haar advocaat: ‘Ze bereidde een filmrol voor’.

Om 21.00 op Play4

John Galliano in 'Kingdom of Dreams' Beeld rv

‘Kingdom of Dreams’

Vierdelige reeks die drie decennia modegeschiedenis omvat, van de jaren 90 toen ‘haute couture’ dankzij ontwerpers als John Galliano en Alexander McQueen democratischer en hipper werd tot vandaag, nu de grote luxemerken miljarden waard zijn.

Om 22.50 op Canvas

