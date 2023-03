Vanavond op tv: de peetvader van het Belgische wielrennen, opvoedingstips van Siska en een ontzagwekkend klokkenspel

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Patrick Lefevere. Godfather van de koers’

Patrick Lefevere (68) is al dertig jaar één van de belangrijkste figuren in het Belgische wielrennen. Deze nieuwe zesdelige reeks kijkt in de ziel van de kleurrijke ploegleider van Soudal-Quick Step. Wie is de West-Vlaming echt en wat drijft hem? Aan het woord komen vrienden, familieleden en (ex-)wielrenners als Johan Museeuw, Tom Boonen en Remco Evenepoel.

Om 21.20 op Canvas

Lees ook: Patrick Lefevere denkt niet aan stoppen: ‘Ik ga door tot iemand hierboven mij uit koers slaat.’

‘Champions League: Bayern München - PSG’

Lederhosen, émmers helles Hofbräu en een grijnzende Oliver Kahn in de eretribune: de Allianz Arena in München maakt zich op voor een gala-avond tegen de sterren van Paris Saint-Germain. Bayern won de heenwedstrijd in Parijs met het kleinste verschil: 1-0. Bijkomende troef voor de Rekordmeister: PSG mist Neymar. De Braziliaan is de rest van het seizoen out door een enkelblessure.

Om 20.35 op VTM 2

Siska Schoeters in 'De wonderjaren' Beeld VRT

‘De wonderjaren’

Vanaf wanneer mag je je kinderen zakgeld geven? Hoe kun je kinderen beschermen tegen racisme? En moet je sexting verbieden of net toelaten? Het zijn maar enkele van de vele vragen die in het tweede seizoen van ‘De wonderjaren’ aan bod komen. Siska Schoeters en sidekick Robin Keyaert bespreken de hete opvoedingshangijzers met bekende papa’s en mama’s. In de eerste aflevering is dat Metejoor.

Om 20.45 op Eén

Lees ook: ‘De wonderjaren’ van Robin Keyaert: ‘Een reportage draaien over hoe je twintig peuters tegelijk laat inslapen: interessant voor een jonge papa als ik.’

‘Telefacts: Deepfake porno’

Vorig jaar schopte de Vlaming Chris Umé het tot in de finale van ‘America’s Got Talent’ met zijn deepfake act waarin hij met technologisch geavanceerde beeldmanipulatie Elvis Presley tot leven bracht. Deepfakes zijn erg overtuigende nepvideo’s gemaakt met behulp van artificiële intelligentie. Dat deepfakes niet alleen voor onschuldig entertainment gebruikt worden, toont deze reportage over deepfake porno.

Om 22.05 op VTM

Sex/Life - Series (USA) - Caption: Adam Demos en Sarah Shahi Beeld TMDb

Sex/Life: seizoen 2

Het eerste seizoen van ‘Sex/Life’ – over een uitgebluste huisvrouw (Billie, gespeeld door Sarah Shahi) die haar lustgevoelens voelt opborrelen als ze haar vroegere vlam Brad tegen het lijf loopt – had zeker pluspunten. Maar de personages gingen zó vaak en zó enthousiast van bil dat het op den duur een beetje ongemakkelijk en belachelijk werd. ‘Sex/Life’ werd wel een succes, mede dankzij de veelbesproken scène waarin duidelijk te zien was hoe groot het klokkenspel van Brad was, en een tweede seizoen kon niet uitblijven.

Nu te zien op Netflix

Lees ook: Jaargang twee van ‘Sex/Life’ doorgelicht ★½☆☆☆ ‘Ondanks de twee erecties is het tweede seizoen van ‘Sex/Life’ maar slappe kost.’

Liever iets anders streamen? Dit zijn de allerbeste series die de afgelopen maand verschenen

Meer kijktips? Check humo.be/gids