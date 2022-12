Vanavond op tv: De Planckaerts tussen de naaktkalenders, beruchte kunstdiefstallen en het fijnste boekenprogramma van Nederland

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Brommer op zee: Connie Palmen-special’

Het zeer fijne boekenprogramma ‘Brommer op zee’ werd eerder al geschrapt door Canvas, maar mocht door op de NPO. Nu trekken ook onze noorderburen de stekker eruit en resteren nog slechts drie uitzendingen. In deze special aandacht voor het nieuwe boek van Connie Palmen, dat komend jaar verschijnt: een bundeling van essays die ze de afgelopen jaren schreef over beroemde, veelal schrijvende vrouwen, waaronder de Franse schrijver en regisseur Marguerite Duras.

Om 19.26 uur op NPO2

‘Code van Coppens’

Na vier seizoenen van dit soms aardige, soms ietwat flauwe programma waarin BV's uit thematische escaperooms ontsnappen, zou je denken dat elk goed thema wel aan bod is gekomen, maar die van vanavond is veelbelovend: de garage. Nergens zouden we liever vastzitten dan tussen de olie, winterbanden en naaktkalenders, want eindelijk zouden we dan eens zien hoe die torenhoge rekening elke keer tot stand komt. Jens Dendoncker en Jeroen Verdick strijden tegen Stephanie en Francesco Planckaert.

Om 20.30 uur op VTM

Stolen: Catching the Art Thieves Beeld © VRT

‘Stolen: Catching the Art Thieves’

Britse reportagereeks over enkele van de grootste en beruchtste kunstdiefstallen. In de eerste aflevering trekken de makers naar Oslo, waar in 2004 ‘De schreeuw’ van Edvard Münch werd ontvreemd.

Om 20.10 uur op Canvas

‘The Naked Gun’

Na de geflopte tv-serie ‘Police Squad’ keerde Leslie Nielsen in deze film terug als stuntelende flik Frank Drebin. Dit keer was het wél raak: de goed getimede slapstickperikelen van Nielsen werden een megahit, waardoor de acteur op latere leeftijd plots een hele tweede carrière begon als komiek.

Om 22.55 uur op VTM 4

‘Simon Reeve’s South America’

De misschien laatste reisreportage van Michael Palin is net afgelopen, of Canvas brengt al een nieuwe reeks van zijn jongere epigoon: Simon Reeve, die in vijf afleveringen van Venezuela naar Patagonië trekt.

Om 21.10 uur op Canvas

‘Firefly Lane (seizoen 2)’

Onze Man omschreef het eerste seizoen van de Netflix-dramareeks ‘Firefly Lane’, dat verschillende decennia uit de vriendschap van twee totaal verschillende vrouwen in kaart brengt, als een frustrerende, maar verslavende soap. Het aantal ergernissen heeft Netflix niet bijgehouden, maar de streamingdienst telde 49 miljoen kijkers voor de reeks en dus mocht ‘Firefly Lane’ terugkeren voor een tweede seizoen.

Nu op Netflix

