Vanavond op tv: de pruiken van Tom Waes, de vreugde van Michel Wuyts en een Ferrari van een actrice

Milaan-Sanremo

Ook wel bekend als La Primavera, La Classicissima, De Koers Met De Eindeloze Aanloop En De Zinderende Finale en de enige grote voorjaarskoers die u niet bij Moedertje Reyers, maar op VTM volgt. En dus is het nog eens Michel Wuyts wiens stem mag overslaan als Pogacar, Van Aert of Alaphilippe de debatten openen op de Poggio.

Om 13.35 op VTM

‘Achter het verhaal van Vlaanderen’

Ergens in de brainstorm is de titel ‘Het verhaal van het verhaal van Vlaanderen’ verloren gegaan, maar dat vergeven we Tom Waes en de zijnen. Het zijn vooral die zijnen die aan het woord komen in deze blik achter de schermen, van de make-up-artiesten tot de foodarcheoloog.

Om 18.10 op Eén

De Deense tiener Emma leidt een rustig leventje, tot haar vader uit de kast komt als transgender. Regisseur Malou Reymann baseerde het scenario op haar eigen ervaringen met een transouder, wat het verhaal echt authentiek maakt.

Om 22.40 op Canvas

Ward Kerremans as Mathias 'Noise'2023 Beeld Netflix

‘Noise’

Zag u deze week ongetwijfeld passeren: acteur Ward Kerremans die op de première van ‘Noise’ poseerde met zijn wederhelft Danira Boukhriss Terkessidis. Hebt u misschien gemist: dat Kerremans in de prent een influencer speelt die met zijn gezin verhuist om voor zijn dementerende vader te zorgen, een rol voor Johan Leysen.

Nu op Netflix

Jack Lowden, oftewel meneer Saoirse Ronan, vergeleek zijn lief onlangs met een Ferrari. Een vergelijking die past als een sportwagen in een bebouwde kom, maar als hij bedoelde dan ze een van de beste actrices van haar generatie heeft hij gelijk. Ten bewijze: deze solide film naar een script van Nick Hornby over een jonge vrouw die rond 1950 van Ierland naar New York verhuist.

Om 23.15 op VTM

