Vanavond op tv: de putsch van Kamal Kharmach, een ode aan de Planckaerts en ronddwalen met Korsakov

‘1 jaar gratis’

Het basisconcept in dit nieuwe seizoen blijft hetzelfde: de quiz start met zestien kandidaten waarvan er elke aflevering iemand naar huis wordt gestuurd, tot er één winnaar overblijft. Die gaat naar huis met het netto­jaarloon van de meest verdienende deelnemer. Nieuw dit seizoen is de presentator: geen Thomas Vanderveken meer, wél Kamal Kharmach: ‘Ik keek gráág naar de versie met Thomas, al heb ik er zelf wat meer humor en lichtvoetigheid in proberen te brengen.’

Om 20.50 op Eén

‘Pirates of the Caribbean: Salazar’s Revenge’

In dit voorlopig laatste ‘Pirates’-avontuur uit 2017 zweert een uit de doden opgestane kapitein Salazar (een heerlijk boosaardige Javier Bardem) wraak te nemen op Jack Sparrow. De enige manier voor Sparrow om Salazar te stoppen is de Drietand van Poseidon vinden. Genietbare popcornfun!

Om 20.25 op VTM 2

Christa en Eddy Planckaert in 'James de musical' Beeld SBS

‘James de musical’

Over de lotgevallen van de familie Planckaert kun je een degelijke Vlaamse tragikomedie maken, maar voorlopig moeten we het stellen met een musical. Presentator James Cooke licht zijn keuze voor de Planckaerts toe in de perstekst: ‘Wat een familie, wat een verhaal en vooral wat een enorme liefde voor het leven en voor elkaar. Ze kenden grote successen maar ze hebben ook echt zwarte sneeuw gezien. En ook op zwarte sneeuw kan deze familie skiën. ​En zijn ze altijd voor elkaar blijven zorgen. Dat willen we op muziek zetten.’

Om 21.00 op Play4

‘Vrede op aarde’

Sven de Leijer blikt samen met Barbara Sarafian, Jens Dendoncker en Jan Balliauw nog een laatste keer terug op het wonderlijke jaar 2022. In de Ardennen nemen juryleden Jan Peumans, Fatma Taspinar, Aster Nzeyimana, Jeroen Meus, Erik Van Looy, Gloria Monserez, Hannelore Knuts, Jelle De Beule en Ann Wauters afscheid van elkaar en de chalet.

Om 21.50 op Eén

‘Even vergeten’

Deze aangrijpende Nederlandse docu kijkt binnen in een verpleeghuis dat onderdak biedt aan 138 patiënten die allemaal in verschillende stadia van het geheugen verwoestende korsakovsyndroom ronddwalen. Korsakov ontstaat door een ernstig vitamine B1-tekort, bijna altijd het gevolg van alcoholisme.

Om 22.10 op NPO 2

Rainn Wilson en Steve Carell in 'The Office' Beeld NBC

‘The Office US’

Toen bekend raakte dat er een Amerikaanse versie zou komen van de baanbrekende Britse sitcom ‘The Office’ van en met Ricky Gervais, kon niemand vermoeden dat die het origineel zou evenaren, laat staan overstijgen. Alle negen seizoenen van de iconische reeks én memegoudmijn over het fictieve kantoor Dunder-Mifflin en de knettergekke baas Michael Scott (Steve Carell) zijn vanaf nu te zien op Streamz.

Nu te zien op Streamz

