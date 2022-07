Vanavond op tv: De Red Flames op weg naar goud, een misdaadklassieker en de film waarvoor Lupita Nyong’o een Oscar verdiende

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Het EK van de Red Flames’

Nu de Red Flames die vermaledijde ‘gouden generatie’ eindelijk eens kan laten zien hoe je een prijs pakt op een groot internationaal toernooi, heeft Canvas zich in het spoor van de vrouwen genesteld in de voorbereiding op hun EK voetbal. Wat meteen duidelijk wordt als de ploeg het trainingscentrum in Tubeke betreedt: het Belgische vrouwenvoetbal ontwikkelt zich op twee snelheden. De competitie in eigen land evolueert traag, maar de nationale ploeg heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Sterspeelster Tessa Wullaert: ‘Er zijn nog altijd speelsters die er niet als een atleet uitzien. Dat is een harde uitspraak, maar ze is wel waar.’

Om 20.10 op Canvas

‘Booksmart’

Actrice Olivia Wilde maakt haar regiedebuut met deze frisse tienerfilm. Kaitlyn Dever en Beanie Feldstein spelen twee pubers die bij hun afstuderen ontdekken dat ze niet genoeg lol hebben gemaakt, en daar nog iets aan willen doen. Klinkt cliché, maar het verhaal wordt met veel affectie en humor verteld.

Om 20.35 op Play5

Keith Richards Beeld BBC/Mercury Studios

‘My Life as a Rolling Stone’

Het is niet voor het één of het ander, maar aanstaande maandag treedt een veelbelovend bandje op in het Koning Boudewijnstadion. Om u toch niet volledig onvoorbereid de jongelui te laten aanschouwen raden we u aan om vanavond op BBC2 af te stemmen, waar afleveringen twee en drie van de docu ‘My Life as a Rolling Stone’ te zien zijn. Centraal daarin: Keith Richards en Ronnie Wood, de Jack Sparrow en Willy Willy van de Rolling Stones.

Om 22 uur op BBC2

‘Us’

De Oscargeschiedenis kent veel onrecht, maar dat Lupita Nyong’o niet eens genominéérd werd als beste actrice voor haar tour de force in ‘Us’, is één van de grootste blunders van de laatste jaren. Deze tweede film van Jordan Peele (de opvolger van ‘Get Out’) is een zenuwslopende thriller, waarin een middenklassegezin op vakantie (vader Winston Duke, moeder Nyong’o en hun twee tieners) plots in het midden van de nacht hun vier dubbelgangers op de stoep zien staan, gewapend met een schaar en slechte bedoelingen.

Om 22.50 op VTM 3

Al Pacino in 'Heat' Beeld ZDF

‘Heat’

Misdaadklassieker van Michael Mann, met Al Pacino als flik die overvaller Robert De Niro op de hielen zit. De samenwerking tussen de twee acteerlegendes was destijds het voornaamste verkoopsargument, maar het zijn de ontheemde sfeer en melancholische toon die 27 jaar later overeind blijven.

Om 22.40 op Play4

